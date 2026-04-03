Макрон призвал «не быть вассалами США и Китая» 8 3.04.2026, 16:27

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Эммануэль Макрон

Президент Франции обратился к средним государствам.

Французский президент Эммануэль Макрон призвал средние государства объединить усилия и противостоять США и Китаю, пишет Bloomberg.

«Наша цель — не быть вассалами двух гегемонистских держав. Мы не хотим зависеть от доминирования, скажем, Китая, или мы не хотим быть слишком уязвимыми перед непредсказуемостью США», — сказал он во время выступления перед студентами в Сеуле.

Макрон отметил, что европейские страны имеют совместную программу действий с такими странами, как Япония и Южная Корея, по таким вопросам, как международное право, демократия, изменение климата и глобальное здравоохранение.

Также он назвал и другие страны, разделяющие такие взгляды: Австралию, Бразилию, Канаду и Индию.

По словам лидера Франции, вместе эта коалиция может работать над искусственным интеллектом, космосом, энергетикой, ядерной энергетикой, обороной, безопасностью — и «чем угодно».

Издание отмечает, что заявления Макрона прозвучали на фоне того, что президент США Дональд Трамп «возобновил свои нападки на НАТО и других союзников», в частности, раскритиковал Францию и Южную Корею за недостаточную помощь ему в Иране.

«США — это великая страна, но своим нынешним подходом она рискует открыть «ящик Пандоры», - сказал Макрон.

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