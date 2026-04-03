Макрон призвал «не быть вассалами США и Китая»8
- 3.04.2026, 16:27
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Президент Франции обратился к средним государствам.
Французский президент Эммануэль Макрон призвал средние государства объединить усилия и противостоять США и Китаю, пишет Bloomberg.
«Наша цель — не быть вассалами двух гегемонистских держав. Мы не хотим зависеть от доминирования, скажем, Китая, или мы не хотим быть слишком уязвимыми перед непредсказуемостью США», — сказал он во время выступления перед студентами в Сеуле.
Макрон отметил, что европейские страны имеют совместную программу действий с такими странами, как Япония и Южная Корея, по таким вопросам, как международное право, демократия, изменение климата и глобальное здравоохранение.
Также он назвал и другие страны, разделяющие такие взгляды: Австралию, Бразилию, Канаду и Индию.
По словам лидера Франции, вместе эта коалиция может работать над искусственным интеллектом, космосом, энергетикой, ядерной энергетикой, обороной, безопасностью — и «чем угодно».
Издание отмечает, что заявления Макрона прозвучали на фоне того, что президент США Дональд Трамп «возобновил свои нападки на НАТО и других союзников», в частности, раскритиковал Францию и Южную Корею за недостаточную помощь ему в Иране.
«США — это великая страна, но своим нынешним подходом она рискует открыть «ящик Пандоры», - сказал Макрон.