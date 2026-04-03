Жодино захватили вороны 17 3.04.2026, 16:37

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Власти решили их не трогать.

Весной жители Жодино сталкиваются со стаями ворон. Птиц очень много, любят они селиться во дворах, школах и парках. Как с этим планируют разбираться местные власти, выяснила «Минская правда».

На этот раз поводом для беспокойства стала территория возле школы №4. Птицы очень активные, шумят – вот жители и начинают писать тревожные сообщения в чатах.

Активность ворон можно понять – весной они выбирают места для гнездования, формируют пары, защищают территорию.

Город для них – отличная площадка. Здесь меньше естественных врагов, теплее, да и пищу добывать легче.

По словам начальника Смолевичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Носова, повода для беспокойства нет.

«Вороны относятся к диким животным и находятся под охраной законодательства Республики Беларусь. Их присутствие в городской среде, в том числе вблизи школ и жилых домов, не является нарушением или отклонением», – заявил Носов.

Разгонять птиц, разрушать их гнезда людям запрещено. А специальные службы будут реагировать на ворон только при их агрессивном поведении или из-за санитарных рисков.

Нынешнее поведение птиц является вполне нормальным. Тем более такие активные всплески носят кратковременный характер. После завершения периода гнездования птицы, как правило, сами покидают обжитые места.

Чтобы лишний раз не привлекать ворон, местным жителям советуют поддерживать чистоту на территориях: держать контейнеры закрытыми и не оставлять на открытом пространстве пищевые отходы.

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