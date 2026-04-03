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Poltico: США поразили почти все стратегические цели в Иране

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  • 3.04.2026, 16:40
  • 3,230
Poltico: США поразили почти все стратегические цели в Иране

Остатки иранских баллистических ракет спрятаны в подземных бункерах.

У Пентагона заканчиваются стратегически важные цели для ударов в Иране, хотя президент Дональд Трамп настаивает, что США будут продолжать наносить удары по Тегерану еще в течение трех недель, сообщает Politico.

Как говорится в публикации, «новый отсчет времени» для Ирана, о котором Трамп объявил в недавнем обращении к нации, оставляет мало возможностей для проведения воздушных ударов, необходимых для уничтожения скрытых запасов баллистических ракет.

В своем выступлении Трамп также заявил, что военные силы Ирана, оборонная промышленная база и политическое руководство «абсолютно уничтожены» благодаря месяцу интенсивных атак со стороны американских самолетов и боеприпасов.

В то же время, как отмечают авторы публикации, проблемы усугубляются тем, что иранский режим ведет войну, которая является не столько тактической, сколько экономической.

Основная проблема заключается в том, что без наземного вторжения доступ к иранским военным объектам ограничен. К тому же, остатки запасов баллистических ракет Тегерана все труднее и труднее поражать, поскольку оставшиеся, вероятно, находятся в укрепленных бункерах, отметил бывший чиновник администрации Трампа, пожелавший остаться анонимным.

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