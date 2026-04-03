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Старая песня Кремля

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  • Виктор Таран
  • 3.04.2026, 17:15
  • 7,292
Старая песня Кремля

Мы это уже видели.

Каждый год московиты дают нам «два месяца», чтобы Украина вышла из Донбасса. В противном случае угрожают новыми условиями и силовым сценарием. Этот ультиматум по сути выглядит уже как знакомый ритуал перед каждой весенне-летней кампанией, который не приносит результата.

Сценарий не меняется годами. Сначала дедлайн. Затем обещание от московитов быстрого результата.

Затем разговоры о прорыве, который вот-вот произойдет.

Годами одни и те же обещания – за два-три месяца выйти к г. Днепр.

Что они его не просто «будут видеть в бинокль», а реально зайдут.

В итоге они не вышли даже на те рубежи, о которых сами же и заявляли. Более того, местами ситуация для них ухудшилась.

Почему снова слышим о двух месяцах? Потому что у Арестовича это стандартный цикл их планирования. У Арестовича и у россиян всё равно 2–3 недели/месяца

За это время они пытаются подтянуть резервы, закрыть провалы, подготовить новую попытку наступления. То есть это не ультиматум Украине, а дедлайн самим себе, который подается как политическое давление на Украину и наших союзников.

Есть и внешний контекст. Мир живет политическими циклами. В США начинается активная фаза избирательной кампании. В такие моменты растет спрос на простые решения и быстрые результаты. И россияне пытаются это использовать.

Продать идею, что вот есть «окно», вот есть шанс на договоренность, вот есть возможность показать какой-то результат. Есть ли под этим реальные договоренности, доказательств нет. Но попытка подстроиться под чужой политический календарь очевидна.

Третий элемент — это давление. Когда озвучивается конкретный срок, запускается нервная реакция. Особенно среди мирного населения.

Начинаются разговоры о переговорах, компромиссах, усталости. Это способ заставить других двигаться в их темпе, даже если для этого нет оснований.

А теперь главное, что за этим стоит. Такая истерика и давление не присущи тем, кто уверен в результате. Те ничего не говорят, а показывают все своими действиями. Так ведут себя те, кто чувствует, что время работает против них.

Россия подошла к границе, где начинает одновременно рушиться несколько вещей. Человеческий ресурс истощается, и его приходится постоянно латать. Экономика держится, но под все большим давлением и с потерей качества. Финансы работают за счет резервов и нестандартных решений, которые нельзя растягивать бесконечно. И главное, нет того результата на фронте, который можно было бы показать как перелом.

И вот в этой точке появляются «два месяца».

Речь уже не о наступлении, а о страхе не выдержать дистанцию. О попытке выиграть время, пока ситуация ещё не перешла в фазу, когда нечего будет продемонстрировать. О желании навязать переговоры с позиции силы.

Поэтому этот ультиматум или истерика выглядит максимально просто и слабо.

Это не демонстрация силы, а сигнал слабости и попытка перекричать собственные проблемы громкими заявлениями.

Мы это уже видели. И каждый раз за такими дедлайнами стояло одно и то же. Страх осознания, что войну против Украины московиты проиграли

Виктор Таран, «Фейсбук»

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