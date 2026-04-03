Гомельчанин пытался перебежать через четыре полосы дороги

Гомельчанин пытался перебежать через четыре полосы дороги8
- 3.04.2026, 17:22
- 5,876
Видеофакт.
В Гомеле Mercedes сбил пешехода в районе остановки «Рембыттехника». ДТП произошло на улице Советской. По предварительной информации ГАИ, 62-летняя женщина за рулем Mercedes двигалась в направлении улицы Кожара. В этот момент 44-летний гомельчанин решил перебежать четырехполосную дорогу в неустановленном месте.
Пешеход выскочил на проезжую часть из-за стоявшего общественного транспорта — автобуса и троллейбуса, что сделало наезд практически неизбежным. В результате столкновения мужчина получил различные травмы и был экстренно госпитализирован.