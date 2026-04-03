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Гомельчанин пытался перебежать через четыре полосы дороги

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  • 3.04.2026, 17:22
  • 5,876
Гомельчанин пытался перебежать через четыре полосы дороги

Видеофакт.

В Гомеле Mercedes сбил пешехода в районе остановки «Рембыттехника». ДТП произошло на улице Советской. По предварительной информации ГАИ, 62-летняя женщина за рулем Mercedes двигалась в направлении улицы Кожара. В этот момент 44-летний гомельчанин решил перебежать четырехполосную дорогу в неустановленном месте.

Пешеход выскочил на проезжую часть из-за стоявшего общественного транспорта — автобуса и троллейбуса, что сделало наезд практически неизбежным. В результате столкновения мужчина получил различные травмы и был экстренно госпитализирован.

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