Крошечный остров в Австралии стал домом для сотен коал 3.04.2026, 17:33

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Здесь нет магазинов и гостиниц, а за каждым шагом людей следят глаза с деревьев.

Речь идет об острове Реймонд в штате Виктория, который стал настоящим эпицентром дикой природы, где животные чувствуют себя полноправными хозяевами, пишет National Geographic.

Попасть на остров можно только на пароме, однако путешественников сразу предупреждают об отсутствии какого-либо комфорта: здесь нет ресторанов или отелей. Главное развлечение – поиск спрятанных в листве животных.

Несмотря на «игрушечную» внешность, обитатели острова имеют суровый характер. Местные знают коалу по имени Йоги – задиру с разорванным ухом, который постоянно ввязывается в драки. Они призывают не подходить к животным близко.

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