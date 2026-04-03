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Z-каналы бьют тревогу из-за российского «самолетопада»

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  • 3.04.2026, 17:38
  • 9,314
Z-каналы бьют тревогу из-за российского «самолетопада»

Пилоты измотаны и засыпают на ходу.

У российской военной авиации, похоже, начался неудачный период: за последние четыре дня страна потеряла сразу четыре самолёта.

Так, во вторник, 31 марта, в оккупированном Крыму был утрачен бомбардировщик «Су-34» ВКС РФ. Официальные ведомства и государственные СМИ об этом не сообщали — информация появилась в Z-каналах. Там утверждали, что самолёт не был сбит, однако причину крушения не уточнили. Известно, что пилот погиб, а штурман получил ранения, пишет «Диалог».

В тот же день вечером в Крыму разбился военно-транспортный «Ан-26». На борту находились 29 человек, включая командующего авиацией Северного флота ВС РФ генерала Александра Отрощенко. Выживших нет. Причины катастрофы также официально не названы.

При этом Z-блогер Егор Гузенко («Тринадцатый») поставил под сомнение версию о технической неисправности. По его мнению, оба самолёта могли быть поражены украинскими дронами. Он отметил, что версии событий противоречат друг другу и правду, по его словам, скрывают.

Уже 2 апреля Силы беспилотных систем ВСУ атаковали авиабазу РФ в Крыму. В результате удара дронов был повреждён патрульный самолёт «Ан-72».

А 3 апреля в том же регионе потерпел крушение истребитель «Су-30». Этот инцидент подтвердило Минобороны РФ, заявив, что самолёт разбился во время тренировочного полёта.

На фоне этих событий российский Z-блогер Илья Туманов (Fighterbomber) ранее жаловался на сильную перегрузку лётчиков. По его словам, сейчас пилоты налётывают более 100 часов в месяц — столько раньше считалось нормой за год. Из-за этого, утверждает он, нарушаются нормы труда и отдыха, а в случае с одноместными истребителями фиксируются случаи засыпания пилотов в полёте. Иногда, по его словам, другие экипажи даже вынуждены стрелять из пушек, чтобы разбудить коллег.

При этом, несмотря на численное преимущество, российская авиация так и не смогла добиться полного господства в воздухе в войне против Украины и в основном действует над территорией РФ и на оккупированных территориях.

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