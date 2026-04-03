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«Газпром» и «Роснефть» причастны к похищению украинских детей

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  • 3.04.2026, 17:53
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«Газпром» и «Роснефть» причастны к похищению украинских детей

Предоставлены убедительные доказательства.

Российские государственные энергетические компании причастны к перемещению украинских детей во время войны. Об этом говорится в исследовании Йельского университета, сообщает Reuters.

По данным аналитиков, компании «Роснефть» и «Газпром» могли поддерживать функционирование лагерей, куда с 2022 по 2025 годы было вывезено более 2 тысяч украинских детей. Речь идет как о финансировании, так и о содействии транспортировке.

В отчете отмечается, что в общей сложности около 2 158 детей находились в таких лагерях на временно оккупированных территориях Украины и в россии, где, в частности, проходили программы с пророссийским содержанием.

Это первое публичное исследование, которое предоставляет убедительные доказательства участия этих компаний в системной кампании депортации и идеологического влияния на детей, говорится в материалах исследования.

В ответ на запрос журналистов в «Газпроме» заявили, что компания владеет санаториями, где отдыхают российские дети. В «Роснефти» отрицают причастность к какой-либо незаконной деятельности, заявив, что исследование не содержит доказательств участия компании в военных преступлениях.

По данным отчета, часть детей получала путевки в лагеря через дочерние структуры «Газпрома» и профсоюзные организации, связанные с «Роснефтью».

На фоне этих выводов отдельные американские законодатели призывают к возобновлению санкций против указанных компаний.

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