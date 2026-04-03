Украинская ПВО в марте перехватила 90% российских дронов 3.04.2026, 18:02

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Несмотря на рекордные атаки.

В марте 2026 года противовоздушная оборона Украины продемонстрировала стабильно высокую эффективность в отражении массированных атак России, перехватив более 90% дронов. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

По данным военных, враг продолжал применять тактику изнурения ПВО, комбинируя удары ракетами и беспилотниками и осуществляя атаки волнами.

В течение марта было зафиксировано около 6 600 воздушных целей, что значительно больше, чем в феврале, когда их было более 5 300. Украинские силы ПВО смогли нейтрализовать 5 935 целей.

Из 6 463 дронов типа «Шахед» и других было перехвачено 5 833, что составляет 90,25%. Из 138 ракет уничтожено 102 – эффективность почти 74%.

Наиболее интенсивная атака дронов произошла 24 марта, когда за сутки враг выпустил почти 1000 БПЛА. Несмотря на это, украинские защитники уничтожили или сбили 94,6% целей.

Самая крупная ракетная атака произошла 14 марта – из 68 ракет было перехвачено 58. В тот же день противник применил 430 дронов, более 400 из которых удалось нейтрализовать.

В Минобороны отмечают, что высокие показатели стали возможными благодаря слаженной работе авиации, систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы.

Это позволяет не только уничтожать цели, но и эффективно снижать нагрузку на систему, в частности путем «локационной потери» беспилотников.

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