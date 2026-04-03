закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 9:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинская ПВО в марте перехватила 90% российских дронов

  • 3.04.2026, 18:02
  • 6,362
Украинская ПВО в марте перехватила 90% российских дронов

Несмотря на рекордные атаки.

В марте 2026 года противовоздушная оборона Украины продемонстрировала стабильно высокую эффективность в отражении массированных атак России, перехватив более 90% дронов. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

По данным военных, враг продолжал применять тактику изнурения ПВО, комбинируя удары ракетами и беспилотниками и осуществляя атаки волнами.

В течение марта было зафиксировано около 6 600 воздушных целей, что значительно больше, чем в феврале, когда их было более 5 300. Украинские силы ПВО смогли нейтрализовать 5 935 целей.

Из 6 463 дронов типа «Шахед» и других было перехвачено 5 833, что составляет 90,25%. Из 138 ракет уничтожено 102 – эффективность почти 74%.

Наиболее интенсивная атака дронов произошла 24 марта, когда за сутки враг выпустил почти 1000 БПЛА. Несмотря на это, украинские защитники уничтожили или сбили 94,6% целей.

Самая крупная ракетная атака произошла 14 марта – из 68 ракет было перехвачено 58. В тот же день противник применил 430 дронов, более 400 из которых удалось нейтрализовать.

В Минобороны отмечают, что высокие показатели стали возможными благодаря слаженной работе авиации, систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы.

Это позволяет не только уничтожать цели, но и эффективно снижать нагрузку на систему, в частности путем «локационной потери» беспилотников.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров