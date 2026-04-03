США рекордно нарастили экспорт газа 3.04.2026, 18:16

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Из-за войны в Иране.

Предыдущий рекорд составлял 15,9 млрд куб. м. и был зафиксирован в декабре 2025 года. Также показатели за март значительно превысили показатели за февраль: тогда США экспортировали только 13,7 млрд кубометров СПГ, сообщает ExPro Consulting со ссылкой на данные LSEG.

Причиной увеличения поставок стали перебои с поставками из-за войны на Ближнем Востоке, а также рост спроса на газ.

Также из-за войны мир потерял около 20% предложения СПГ.

В частности, Катар приостановил производство LNG после повреждения объектов в результате удара Ирана. Компания QatarEnergy оценивает, что это может привести к потере более 16,5 млрд куб. м. мощностей на срок до пяти лет.

США и до войны были крупнейшим экспортером СПГ в мире, однако после ее начала смогли нарастить газовое производство.

Больше всего американского газа купили страны ЕС - около 64% от общего количества американского экспорта или 10,3 млрд кубометров СПГ. В то же время эти показатели были ниже, чем в феврале - 10, 6 млрд куб. м.

Поставки в Азию зато резко выросли, вдвое превысив показатель за февраль (970 млрд кубометров в феврале против 2,7 млрд в марте). Это связано с более высокими ценами в Азии: в среднем 21,65 долл. за MMBtu против 16,17 долл. за MMBtu на европейском рынке.

Также Египет импортировал около 0 ,86 млрд куб. м. американского газа. В то же время импорт в страны Латинской Америки сократился до с 0 ,72 млрд куб. м. до 0,59 млрд.

Еще более 1 ,4 млрд кубометров СПГ из США находится в море или ожидает у входа в Суэцкий канал.

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