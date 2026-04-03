Как празднуют Пасху в Европе 1 3.04.2026, 18:21

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Необычные традиции, которые могут удивить.

Что общего между выбрасыванием горшков на улицу, фейерверками и ритуальными наказаниями? Все это необычные и разнообразные пасхальные традиции, которые уже веками практикуются в разных европейских странах. О самых необычных из них рассказывает «24 Канал».

Фейерверковые бои на острове Хиос в Греции

Фейерверки – это важная часть почти каждой полуночной мессы в Греции. Впрочем, на острове Хиос праздник получается еще более зажигательным – в буквальном смысле. Два соседних прихода в городке Вронтадос – Агиос Маркос и Панагия Эреитиани – ежегодно проводят соревнования по стрельбе по шпилям церквей друг друга.

Что интересно, до конца XIX века приходы использовали настоящие пушки. Впрочем, сейчас их уже заменили гораздо более безопасными «ракетами». Эта «война» вряд ли будет завершена в ближайшем будущем, ведь каждый год обе стороны объявляют победу.

Для того, чтобы воочию увидеть это странное событие, жилье лучше забронировать заранее – перед Пасхой городок становится безумно популярным.

В Греции есть еще одна необычная пасхальная традиция: местные выбрасывают из окон горшки. Люди верят, что это принесет удачу в следующем году.

Страстные процессии в Испании

Если какой-то неопытный турист попадет в Испанию накануне Пасхи, длинные процессии из людей, одетых в темные одежды и глубокие капюшоны, могут показаться довольно жуткими. Эта традиция корнями уходит в Средневековье и является символическим отголоском новозаветного рассказа о распятии Иисуса.

Участники шествия надевают традиционный capirote – капюшон, специально разработанный так, чтобы сохранить в тайне личность владельца во время публичного искупления за прошлые грехи.

Самое масштабное зрелище можно увидеть в Мадриде, а вот наиболее жуткие процессии происходят в селе Верхес на побережье Коста-Брава, где местные жители в Великий четверг одевают костюмы скелетов, чтобы отправиться в танец смерти.

Священные фейерверки во Флоренции

La Pasqua – это невероятно важный праздник для итальянцев, но особенно потрясающе он выглядит во Флоренции. Там церковь Санта-Апостол еще с XI века проводит Scoppio del Carro, что с итальянского языка переводится как "взрыв на телеге".

В церкви разжигают огонь, а дальше начинается торжественное шествие, в котором принимают участие местные жители, одетые в исторические костюмы, а также скот с гирляндами из весенних цветов. Процессия направляется к Дуомо и сопровождает многоярусную повозку, заполненную фейерверками.

"Священное пламя" из церкви используют, чтобы зажечь фитиль фейерверков, что один за другим вылетают из телеги. Происходит это действо в пасхальное воскресенье.

B Финляндии и Швеции

Туристам, которые обожают жутко наряжаться в конце октября и собирать сладости, празднование Пасхи в скандинавских странах точно понравится. Местные дети одевают старые вещи, разрисовывают лица, а потом собирают сладкие "взятки" в каждом доме на своем пути.

В знак благодарности они отгоняют злых духов от домов ивовыми веточками. Время такого празднования зависит от региона: почти во всей Финляндии дети собирают конфеты в Вербное воскресенье, но на западе страны событие может произойти и в пасхальную субботу.

Зато в Швеции детей называют påskärringar (пасхальные ведьмы) и ожидают их на своем пороге в Великий четверг.

Традиционное наказание в Чехии

В Чехии понедельник после Пасхи сопровождается избиением кнутом. Она называется pomlázka и сплетается из ивовых веточек.

Согласно традиции, плетут кнут молодые мужчины, а потом ходят с ним по городу, чтобы ударить любую молодую женщину, которая попадется им на пути. Сторонники традиции убеждают, что такое избиение вроде бы дарит молодость и красоту, а сам термин pomlázka происходит от чешского слова, что означает "омоложение".

Впрочем, если кто-то придет с кнутом после полудня, его принято обливать холодной водой. Но сейчас традиция постепенно уходит в прошлое, а многие женщины высказываются о ее неприемлемости, пишет Radio Prague International.

Гигантский омлет во Франции

А вот маленький городок на юге Франции празднует Пасху вкусно: местные жители собираются на главной площади, чтобы приготовить огромный омлет, пишет BBC.

И слово "огромный" здесь точно не преувеличение – в сковороду сбивают примерно 15 000 яиц, и этого достаточно, чтобы накормить тысячи людей. Традиция происходит из легенды: мол, Наполеон Бонапарт как-то попробовал омлет в таком же маленьком городке, а потом решил приготовить такой же и для себя, и для всей своей армии.

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