«Лукашенко только поставить к стенке, как Чаушеску»12
- 3.04.2026, 18:32
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Белорусы жестко прошлись по диктатору.
Лукашенко высказался о дефиците медиков. По его словам, им нужно прекратите ныть и больше работать.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях жестко ответили диктатору. Приводим некоторые из них:
«Чтобы люди могли работать и зарабатывать - нужно сначала избавиться от одного человека, которого все знают. И его семьи».
«Лукашенко в автозак!»
«Кому -кому, а медикам я бы давал льготную пенсию в 45, отобрав её у ментов. Особенно тяжко приходится тем, кто в больницах. Медсестры дежурят сутки через сутки, потому что некому. Хотя должны через трое. И даже с таким рабским графиком получают копейки.
В то же время сытые и откормленные вояки и менты жируют на наши деньги. Строят себе льготное жилье, пользуются беспроцентными кредитами и тд и тп.»
«Перевожу этот бред: «Я совершенно беспомощен. Я пытаюсь отбрехаться».
«Такого только к стенке, как Чаушеску».