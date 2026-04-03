закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 9:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Лукашенко только поставить к стенке, как Чаушеску»

12
  • 3.04.2026, 18:32
  • 9,120
«Лукашенко только поставить к стенке, как Чаушеску»

Белорусы жестко прошлись по диктатору.

Лукашенко высказался о дефиците медиков. По его словам, им нужно прекратите ныть и больше работать.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях жестко ответили диктатору. Приводим некоторые из них:

«Чтобы люди могли работать и зарабатывать - нужно сначала избавиться от одного человека, которого все знают. И его семьи».

«Лукашенко в автозак!»

«Кому -кому, а медикам я бы давал льготную пенсию в 45, отобрав её у ментов. Особенно тяжко приходится тем, кто в больницах. Медсестры дежурят сутки через сутки, потому что некому. Хотя должны через трое. И даже с таким рабским графиком получают копейки.

В то же время сытые и откормленные вояки и менты жируют на наши деньги. Строят себе льготное жилье, пользуются беспроцентными кредитами и тд и тп.»

«Перевожу этот бред: «Я совершенно беспомощен. Я пытаюсь отбрехаться».

«Такого только к стенке, как Чаушеску».

Написать комментарий 12

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров