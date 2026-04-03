«Лукашенко только поставить к стенке, как Чаушеску» 12 3.04.2026, 18:32

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Белорусы жестко прошлись по диктатору.

Лукашенко высказался о дефиците медиков. По его словам, им нужно прекратите ныть и больше работать.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях жестко ответили диктатору. Приводим некоторые из них:

«Чтобы люди могли работать и зарабатывать - нужно сначала избавиться от одного человека, которого все знают. И его семьи».

«Лукашенко в автозак!»

«Кому -кому, а медикам я бы давал льготную пенсию в 45, отобрав её у ментов. Особенно тяжко приходится тем, кто в больницах. Медсестры дежурят сутки через сутки, потому что некому. Хотя должны через трое. И даже с таким рабским графиком получают копейки.

В то же время сытые и откормленные вояки и менты жируют на наши деньги. Строят себе льготное жилье, пользуются беспроцентными кредитами и тд и тп.»

«Перевожу этот бред: «Я совершенно беспомощен. Я пытаюсь отбрехаться».

«Такого только к стенке, как Чаушеску».

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