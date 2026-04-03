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ВСУ устроили налет на оккупированную часть Луганщины

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  • 3.04.2026, 22:59
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ВСУ устроили налет на оккупированную часть Луганщины

Сожжены «Бук-М1», топливо и склады оккупантов

В ночь на 3 апреля Силы беспилотных систем (СБС) ВСУ провели боевую операцию на оккупированной части Луганской области. Целями стали вражеские ЗРК «Бук-М1», запасы топлива и склады, сообщил командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди.

Операцию осуществили воины 9-го батальона «Кайрос» СБС. В глубоком тылу ВС РФ у села Любовка был обнаружен комплекс средней дальности «Бук-М1». Он был уничтожен ударом БПЛА.

«Это советских времен самоходная приблуда, предназначенная для борьбы с маневренными аэродинамическими целями, в том числе на малых высотах от 30 метров. Это не спасло комплекс от незабываемой последней встречи с волелюбивой украинской «птицей» с боевой частью 60-100 кг», - рассказал «Мадяр».

Цистерны с топливом для ВС РФ были обнаружены в селе Щотовое, что примерно в 50 км от линии фронта. Они также были разбиты.

Третьей целью стали склады ВС РФ в селе Вальяновск, что примерно в 140 км от фронта.

«Продолжение следует», - пообещал командующий СБС.

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