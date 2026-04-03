В Минске будут по-новому оказывать скорую помощь

В Минске будут по-новому оказывать скорую помощь6
- 3.04.2026, 18:48
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Что изменится?
Сейчас в Минске всех пациентов, которым нужна экстренная медпомощь, принимает Больница скорой медицинской помощи. Она находится в Курасовщине и рассчитана на 1055 коек, 124 из них — в реанимационных отделениях и блоках интенсивной терапии. В ближайшее время ее планируется разгрузить.
Планируется перераспределить потоки пациентов по трем разным центрам, рассказал БелТА председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.
Такой новый центр БСМП появится на базе Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии — он возьмет на себя обслуживание трех районов города. Также пациентов будут принимать в 10-й городской больнице и в самой Больнице скорой медицинской помощи.