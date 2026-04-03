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В Минске будут по-новому оказывать скорую помощь

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  • 3.04.2026, 18:48
  • 8,908
В Минске будут по-новому оказывать скорую помощь

Что изменится?

Сейчас в Минске всех пациентов, которым нужна экстренная медпомощь, принимает Больница скорой медицинской помощи. Она находится в Курасовщине и рассчитана на 1055 коек, 124 из них — в реанимационных отделениях и блоках интенсивной терапии. В ближайшее время ее планируется разгрузить.

Планируется перераспределить потоки пациентов по трем разным центрам, рассказал БелТА председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Такой новый центр БСМП появится на базе Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии — он возьмет на себя обслуживание трех районов города. Также пациентов будут принимать в 10-й городской больнице и в самой Больнице скорой медицинской помощи.

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