Трамп запросил рекордный военный бюджет в $1,5 триллиона

Трамп запросил рекордный военный бюджет в $1,5 триллиона9
- 3.04.2026, 18:58
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Запрошенный бюджет на 40% больше, чем текущий.
Администрация президента США Дональда Трампа запросила у Конгресса на оборону в 2027 финансовом году 1,5 трлн долларов - крупнейшую сумму в новейшей истории страны, сообщает «Немецкая волна».
Трамп объясняет резкое увеличение расходов продолжающейся войной с Ираном и необходимостью восполнить истраченные запасы вооружений. По словам президента, защита страны важнее социальных программ: финансирование здравоохранения и дошкольного образования он предлагает переложить на штаты.
Основную часть суммы - более 1,1 трлн долларов - планируется провести через стандартную бюджетную процедуру, еще 350 млрд - через механизм бюджетного примирения. Одновременно Белый дом предлагает сократить внутренние расходы на 73 млрд долларов: пострадают программы в области климата, жилья и образования. Зато силовой блок ждет прибавка - бюджет министерства юстиции может вырасти на 13 процентов, дополнительные средства выделяются на охрану границы и депортации.
Конгресс встретил план настороженно
Запрос вызвал скепсис у законодателей обеих партий. Главная претензия - администрация США фактически отстранила Конгресс от контроля над войной с Ираном, которая идет уже пятую неделю.
Показательно, что похожие сокращения социальных расходов парламентарии уже отклоняли при обсуждении бюджета на 2026 год - нынешние предложения рискуют столкнуться с тем же сопротивлением. Аналитики предупреждают, что реализация плана прибавит к госдолгу десятки триллионов долларов за десятилетие. Полный текст бюджетного запроса пока не опубликован.
За три недели авиаударов по Ирану США и Израиль вывели из строя иранский флот и систему противовоздушной обороны, уничтожили десятки самолетов и ракетных установок. В первый же день атак были убиты верховный лидер Али Хаменеи и ключевые фигуры силового аппарата.