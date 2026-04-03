Бывший замглавы Гродненского района брал взятки стройматериалами 4 3.04.2026, 19:17

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Оглашен приговор.

В Гродно огласили приговор бывшему заместителю председателя местного райисполкома, который задержали летом 2025 года при получении взятки. Об итоге рассмотрения уголовного дела рассказал лукашенковский телеканал «Беларусь 4».

По версии обвинения, с декабря 2023 года по июль 2025 года 41-летний экс-чиновник получал «вознаграждения в виде денег и строительных материалов» от двух представителей коммерческих структур. Так бизнесмены благодарили замглавы района за помощь в победе на тендерах.

Суд признал экс-чиновника виновным и назначил 7,5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Его также обязали выплатить 450 базовых величин (20 тысяч 250 рублей) штрафа и на пять лет лишили права занимать должности представителя власти.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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