«Путин живет в вымышленном мире» 5 3.04.2026, 19:21

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Фото: AFP

Хозяин Кремля ходит по более тонкому льду, чем он думает.

Если война заходит в тупик, это не обязательно означает поражение какой-либо из сторон. Однако сверхдержава, вторгшаяся в другую страну, должна быть способна победить гораздо меньшего и слабого противника, пишет автор The Hill (перевод - «Униан»), профессор политологии в Университете Рутгерса в Ньюарке Александр Дж. Мотиль, анализируя войну России против Украины.

- Слабые государства выигрывают, если не проигрывают. Сильные государства проигрывают, если не побеждают, – написал он.

Профессор считает, что нынешний тупик российско-украинской войны – это победа Украины и поражение России. «Хотя администрация Трампа, кажется, этого не понимает, Владимир Путин, похоже, живет в воображаемом мире», – добавил он.

Автор напомнил, что среди Z-пропагандистов все чаще встречается критика политики Путина. В частности, об этом писал известный в пророссийских кругах блогер Илья Ремесло.

- Ремесло, безусловно, не единственный россиянин, который считает, что Путин разрушает Россию. Таких могут быть тысячи или даже миллионы. Какой бы ни была цифра, тот факт, что пропутинский энтузиаст прозрел и считает своего бывшего кумира военным преступником, имеет глубокое значение. Это свидетельствует о том, что Путин ходит по более тонкому льду, чем он думает, – говорится в статье.

Однако, считает автор, поскольку Путин «чистит представителей российской элиты», он должен осознавать, в какой беспорядок попал. Хотя, возможно, он «даже не осознает реальности – вряд ли это первый случай в истории России, когда царь страдал манией величия». Автор делает вывод, что это плохая новость для Запада. Ведь Путин, пребывающий в иллюзии победы, не будет иметь стимула завершить войну:

- Ментальный склад ума Путина также делает вполне возможной агрессию против Эстонии, а следовательно, и против НАТО. Кремль, возможно, пытался заложить основу для гибридной агрессии с помощью недавней пропагандистской операции, чтобы имитировать существование российского движения сопротивления в Эстонии.

Он привел мнение ряда обозревателей, которые говорят, что Путин может решиться на атаку НАТО вопреки рациональным соображениям. А также несмотря на то, что текущие вызовы для России включают «необходимость возрождения невоенного сегмента экономики, увеличение инвестиций в передовые технологии, реинтеграцию сотен тысяч ветеранов в гражданскую жизнь, восстановление опустошенной украинской земли, которую она захватила, и восстановление своих позиций на бывшем советском пространстве».

«Ни один из этих факторов не помешал Путину потакать своей исторической одержимости, вторгшись в Украину и продолжая военные действия на протяжении пяти лет. Они также не помешают ему создать фальшивое движение сопротивления в Эстонии, а затем поспешно прийти ему на помощь», – написал автор.

Он добавил, что только две вещи могут остановить Россию: «поражение на поле боя таких масштабов, которое увидит даже Путин, или же появление тысяч известных голосов, которые будут заявлять, что Путин должен уйти».

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