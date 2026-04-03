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«Лукашенко брешет, как его шпиц»

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  • 3.04.2026, 19:45
  • 8,798
«Лукашенко брешет, как его шпиц»

Карта стратегических объектов есть у всех соседей Беларуси.

Лукашенко поручил военным «чаще менять районы сосредоточения с учетом разведданных у возможного противника». По словам правителя, ему прислали фотографии «с украинского беспилотника».

— Я их посмотрел. Район Бреста они засняли. И нашу бригаду там, и все эти пункты, которые находятся в этом районе. Они все видят и знают, — приводит слова Лукашенко БелТА.

Украинский политолог Евгений Магда в комментарии «Салідарнасці» выразил сомнения в правдивости слов Лукашенко.

— Верить Лукашенко — себя не уважать. Он брешет, как его шпиц. Думаю, если бы украинские беспилотники попадали в Брестский район, то белорусский МИД уже бился бы в истерике и обвинял Украину в чем только можно, — говорит Магда.

Район расположения ракетной системы «Орешник» или, по крайней мере, ее компонентов, был определен достаточно быстро без всяких беспилотников.

Зачем Украине это все разведывать, если по крайней мере мозырские и новополоцкие НПЗ находятся в зоне досягаемости и ракет, и БПЛА? Для чего Украине делать такие вещи?

Сегодня, я думаю, карта стратегических объектов есть у всех соседей Беларуси. Если бы у Украины было политическое решение, то было бы уже давно.

Так что у меня есть только одна версия, как Лукашенко мог «получить фото» с дрона. Передали инопланетяне. Видимо, захватив украинский дрон. То, что он рассказывает, настолько непрофессионально и пахнет Кремлем, что просто противно.

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