Кремль пытается спрятать ракетные заводы от украинских дронов 6 3.04.2026, 20:04

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Украина увеличила интенсивность атак.

Растущая дальность и точность украинских ударов вынуждают Москву пересматривать географию военной промышленности. Страна-агрессор начала переносить объекты, связанные с производством ракет, вглубь страны на фоне усиливающихся украинских атак, пишет The Telegraph.

«Россия переносит объекты, связанные с производством ракет, вглубь страны, в то время как украинские беспилотники сеют хаос на ее территории», – пишет издание.

В числе объектов, подлежащих переносу, оказались предприятия «Роскосмоса».

Несмотря на формально гражданский статус, агентство активно участвует в производстве ракетной техники, включая межконтинентальные баллистические ракеты.

Так, мощности Центра имени Хруничева будут перенесены из Москвы в Омск, а производство ракетных двигателей из Химок переместят в Пермь.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что перенос якобы связан с оптимизацией производства и снижением затрат. Однако, как отмечает издание, решение совпадает с растущими опасениями в Кремле по поводу эффективности украинской кампании дальних ударов.

В последние недели Украина значительно увеличила интенсивность атак по целям на территории России. В частности, под удары попали экспортные терминалы на Балтике, а также военные и промышленные объекты, включая завод по производству взрывчатых веществ в Чапаевске.

В материале отмечается, что Киев изменил стратегию атак по российской территории и теперь сначала ослабляет системы ПВО на отдельных участках, а затем наносит серию ударов по ключевым объектам в течение нескольких дней.

Такая тактика повышает уязвимость даже хорошо защищенных целей.

До настоящего времени украинские удары достигали целей на расстоянии до 1900 км от границы. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна разрабатывает системы, способные поражать цели на расстоянии до 3000 км с высокой точностью.

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