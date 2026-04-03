В Минске «взбесились» цены на аренду жилья

В Минске «взбесились» цены на аренду жилья8
- 3.04.2026, 20:16
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Во сколько обойдется однокомнатная квартира?
Белорусы в соцсетях продолжают обсуждать цены на аренду жилья в Минске. Например, автор ролика в TikTok отметила, что «на квартиры такой конкурс, что арендодатели могут себе позволить ставить на «бабушатники» цены выше 250 долларов».
Между тем, как оказалось, в столице все же можно найти относительно доступные варианты. «Зеркало» собрало самые доступные варианты, где можно жить.
Два варианта за 230 долларов
На площадке kufar.by цены на квартиры, в которых можно жить (то есть не с голыми стенами и хотя бы с минимальным набором мебели и техники), начинаются от 230 долларов.
Одна из них находится на проезде Голодеда в Чижовке. Ее площадь — 48,8 кв. м. В жилье раздельный санузел. В квартире сделан косметический ремонт. В ней есть необходимая бытовая техника, но жильцам самим надо будет позаботиться о спальном месте. Но в квартире не хотят видеть арендаторов с животными.
Стоимость — 675,49 рубля в месяц (230 долларов). Коммунальные платежи не входят в эту сумму.
В такую же цену предлагают однушку на проспекте Рокоссовского. В этом случае площадь жилья — 37,7 кв. м, санузел тоже раздельный.
Но ее сдают только на полгода.
Предложения на 20 долларов больше
Чуть дороже есть вариант на улице Щербакова. Квартира занимает 30,4 кв. м с совмещенным санузлом, ремонтом, необходимой мебелью и техникой.
Иностранцам готовы помочь с регистрацией. Но жилье сдают только на шесть месяцев.
Стоимость — 734,22 рубля в месяц, или 250 долларов.
Те же 734,22 рубля просят за аренду квартиры на улице Брестской. В ней, кроме мебели и техники, также есть Wi-Fi.
«Квартира сдается по договору аренды. Для иностранных граждан цена будет чуть выше, делают регистрацию по месту пребывания», — указано в объявлении.
Еще один вариант есть на улице Бородинской. Арендодатель коротко указал в объявлении: «Квартира на длительный срок». Это жилье площадью 37 кв. м на втором этаже девятиэтажки. Цена, как и у указанных выше, — 734,22 рубля, или 250 долларов.
Плюс еще 10 долларов
За 763,59 рубля в месяц, или 260 долларов, можно арендовать жилье на улице Нестерова. Как и другие варианты, это теплая однушка в «хорошем состоянии». Ее площадь — 36 кв. м, она расположена на четвертом этаже в доме 1982 года.
Этот вариант предлагают только «порядочным и аккуратным гражданкам Беларуси (1, 2 гражданки) без вредных привычек, детей, животных». В квартире есть кладовка, а также шкаф для хознужд на площадке, интернет и кабельное ТВ.
В такую же цену выставили для аренды жилье на улице Кабушкина. Его площадь чуть меньше — 30 кв. м, но, судя по фото, в ней новая кухня. Есть мебель и нужная бытовая техника. Квартира не подходит для курящих и тех, у кого животные.
Другие условия
На улице Кольцова предлагают однокомнатную квартиру в 36 кв. м на втором этаже пятиэтажки 1968 года.
Сдать ее готовы «активной, энергичной женщине» предпенсионного или начально пенсионного возраста не младше 50 лет, гражданке Беларуси. Сдают жилье с условием помощи по хозяйству пожилому самодостаточному мужчине, проживающему неподалеку. «Отдельные условия для женщин, работающих в медицинской сфере», — указано в объявлении.
Цена указана в 200 рублей в месяц (или 68,1 доллара). Но в объявлении арендодатель подчеркнул, что эта сумма будет за коммуналку. Получается, что жилье сдают бесплатно.