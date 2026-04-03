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Иран неудачно запустил ракету, случайно атаковав Тегеран

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  • 3.04.2026, 20:19
  • 9,064
Иран неудачно запустил ракету, случайно атаковав Тегеран

Запасы современных ракет у Ирана исчерпались.

Источники, связанные с иранской оппозицией, сообщили cursorinfo.co.il о неудачном запуске ракеты, которая поразила западные районы Тегерана. По их данным, речь идет о пуске, осуществленном силами КСИР, однако ракета не достигла цели и упала на территории столицы.

Сообщается, что в результате инцидента есть пострадавшие, их число может исчисляться десятками. Официальные иранские власти на данный момент не подтверждали эти сведения.

По утверждениям оппозиционных источников, причиной подобных инцидентов может быть использование устаревших ракетных систем. Отмечается, что современные образцы вооружения якобы исчерпаны, в связи с чем применяются ракеты более ранних поколений, отличающиеся меньшей надежностью.

Эксперты подчеркивают, что технические неисправности или сбои в системах наведения могут приводить к отклонению ракеты от курса и ее падению на собственной территории, особенно при интенсивном использовании вооружений.

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