Зеленский достиг с лидером Египта важных договоренностей

Зеленский достиг с лидером Египта важных договоренностей2
- 3.04.2026, 20:32
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Каир хочет наращивать закупки украинского зерна.
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с египетским лидером Абделем Фаттахом Ас-Сиси и сообщил о достигнутых договоренностях.
Во время разговора президент Египта сообщил, что его страна больше не будет принимать экспортируемое Россией зерно с временно оккупированных территорий Украины. В то же время Каир заинтересован в увеличении импорта зерна из Украины.
«Спасибо за это решение», - отметил Зеленский.
Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Залива, а также ее влияние на мировой рынок нефти. Президент Египта подтвердил готовность приложить усилия для достижения достойного мира.
Лидеры договорились, что министры иностранных дел продолжат контакты.
Зеленский проинформировал египетского коллегу о встречах и договоренностях со странами Персидского залива.
Он подчеркнул, что Украина имеет значительный потенциал для военно-технического сотрудничества и готова работать в этом направлении также с Египтом. Лидеры также обсудили другие сферы для развития двустороннего сотрудничества.