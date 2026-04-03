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Зеленский достиг с лидером Египта важных договоренностей

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  • 3.04.2026, 20:32
  • 3,082
Зеленский достиг с лидером Египта важных договоренностей
Владимир Зеленский
Фото: Getty Images

Каир хочет наращивать закупки украинского зерна.

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с египетским лидером Абделем Фаттахом Ас-Сиси и сообщил о достигнутых договоренностях.

Во время разговора президент Египта сообщил, что его страна больше не будет принимать экспортируемое Россией зерно с временно оккупированных территорий Украины. В то же время Каир заинтересован в увеличении импорта зерна из Украины.

«Спасибо за это решение», - отметил Зеленский.

Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Залива, а также ее влияние на мировой рынок нефти. Президент Египта подтвердил готовность приложить усилия для достижения достойного мира.

Лидеры договорились, что министры иностранных дел продолжат контакты.

Зеленский проинформировал египетского коллегу о встречах и договоренностях со странами Персидского залива.

Он подчеркнул, что Украина имеет значительный потенциал для военно-технического сотрудничества и готова работать в этом направлении также с Египтом. Лидеры также обсудили другие сферы для развития двустороннего сотрудничества.

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