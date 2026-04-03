Как легко покрасить яйца на Пасху за считанные минуты 4 3.04.2026, 20:38

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Три простые идеи.

Пасха – время теплых семейных встреч, но подготовка к празднику часто отнимает немало сил. Если вы хотите украсить корзину яркими пасхальными яйцами, но не готовы тратить на это целый день, современные хозяйки уже придумали несколько гениальных методов.

«24 канал» собрал самые быстрые способы окрашивания яиц на Пасху на Пасху, которые позволят получить настоящее произведение искусства за считанные минуты. Об этом подробнее – говорится на ютуб-канале Nina Biliuk.

Самый быстрый способ получить эффектные мраморные яйца требует лишь обычного масла и пищевого красителя. Для этого нужно заранее отваренные яйца смазать маслом, а затем на несколько секунд погрузить в воду с растворенной краской и уксусом. Благодаря маслу краситель ложится неравномерно, создавая неповторимые узоры буквально на глазах. Это занимает всего две минуты и не требует никаких сложных манипуляций.

Если вы предпочитаете натуральные ингредиенты, идеальным выбором станут чай каркаде, куркума и красная капуста. Чай каркаде дарит яйцам глубокий космический серый или синий оттенок, а куркума окрашивает их в солнечный желтый цвет. Для получения сложного мраморного эффекта яйца можно обернуть марлей вместе с мелко нарезанной шелухой лука и кусочками бумаги перед варкой в растворе.

Насыщенность цвета зависит от времени выдержки. Для достижения нежного оттенка понадобится всего 20 минут. В то же время, чтобы получить глубокий цвет, стоит выдержать яйца в растворе несколько часов.

Для тех, кто любит творческий подход, существует простая техника декупажа. Вам понадобятся бумажные салфетки с мелким узором и обычный яичный белок. Нужно вырезать рисунок, приложить его к белому вареному яйцу и осторожно приклеить кисточкой, смоченной в белке.

Такой метод позволяет создать очень изысканные яйца с цветами или зайчиками без использования краски вообще. В завершение все окрашенные яйца рекомендуют протереть ватным диском с маслом для блеска.

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