Белорусы столкнутся с новыми ограничениями по банковским картам 3 3.04.2026, 20:52

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Они коснутся в том числе снятия наличных.

Сразу несколько белорусских банков вводят новые ограничения для клиентов. Они касаются количества карт, их перевыпуска и снятия наличных за границей.

Альфа-Банк

С 20 апреля в Альфа-Банке вступают в силу сразу два ограничения. Во-первых, один клиент теперь сможет иметь не более девяти активных карт одновременно. Во-вторых, максимальное количество перевыпусков карт в течение месяца сократится до трех.

Банк объясняет это повышением безопасности и оптимизацией процессов. Клиентам, которые привыкли держать много карт, придется пересмотреть свои привычки.

Сбер Банк

С 13 апреля Сбер Банк вводит точно такие же ограничения. Максимальное количество карт у одного клиента – девять, перевыпусков в месяц – не более трех.

Банк не стал изобретать велосипед и просто скопировал подход конкурента. Скорее всего, в ближайшее время аналогичные меры примут и другие игроки рынка.

Банк БелВЭБ

С 19 апреля Банк БелВЭБ также сокращает максимальное количество дебетовых карт у одного клиента.

Раньше можно было выпустить до 15 штук, теперь – тоже не более девяти. Банк не уточняет, зачем ему понадобилось урезать лимит именно сейчас.

Белагропромбанк

С 1 мая Белагропромбанк вводит сразу два лимита для операций за границей. Первый – на снятие наличных: не более 10 тыс. в сутки в эквиваленте.

Второй – на бесконтактные операции, включая использование токенов в мобильных платежных сервисах: не более 500 в сутки. Если вы часто ездите за границу и привыкли снимать крупные суммы, теперь придется планировать траты заранее.

А вот лимиты на безналичные операции пока не тронули.

ВТБ Банк

ВТБ Банк ввел свои ограничения еще с 10 марта. Теперь действуют суточные лимиты на бесконтактное снятие наличных для всех карт. Также под ограничения попали переводы с карт этого банка на "пластик" в устройствах и сервисах других банков.

В банке добавили, что изменения коснутся и увеличения базовых лимитов снятия наличных через VTB Online. А вот лимиты на безналичные операции остались без изменений.

Так что платить картой по-прежнему можно без ограничений. Снимать – уже нет.

Что это значит для клиентов

Теперь клиентам придется тщательнее планировать свои финансы. Особенно тем, кто часто бывает за границей или привык держать много карт разных банков.

Если у вас уже есть больше девяти карт в одном банке, вероятно, вам предложат что-то закрыть. Если вы часто снимаете наличные за рубежом, стоит заранее рассчитать лимиты, чтобы не остаться без денег в неподходящий момент.

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