Первое западное судно смогло прорваться через Ормузский пролив после начала войны в Иране 1 3.04.2026, 20:58

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Им стал французский контейнеровоз Kribi.

Контейнеровоз Kribi, принадлежащий французской компании CMA CGM, вышел из Ормузского пролива.

Это предположительно первый случай, когда судно, связанное с Западной Европой, смогло пройти через пролив, фактически заблокированный Ираном после начала войны, пишет «Немецкая волна» со ссылкой на Bloomberg.

Согласно данным отслеживания судов, контейнеровоз под флагом Мальты вышел из порта Гангут неподалеку от Дубая и направился в сторону Ирана. Судно держалось близко к иранскому побережью, проходя канал между островами Кешм и Ларак, и открыто транслировало свой маршрут. Утром 3 апреля экипаж сообщил, что находится у берегов Маската, то есть уже по другую сторону Ормузского пролива. Два источника, знакомые с ситуацией, подтвердили Bloomberg, что контейнеровоз пересек пролив.

Первое японское судно прошло через Ормуз

Также 3 апреля стало известно, что из Ормузского пролива смог выйти японский танкер для перевозки сжиженного природного газа - впервые с начала блокады этого важнейшего судоходного маршрута Ираном. Информацию подтвердила агентству Reuters совладелица судна - компания Mitsui O.S.K. Lines. Когда именно танкер пересек пролив и потребовались ли для этого какие-либо переговоры, в компании не уточнили.

С начала войны США и Израиля против Ирана Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых перевозок нефти и сжиженного природного газа, фактически заблокирован иранской армией. В конце марта стало известно, что Иран разрешил проход через пролив судам из России, Китая, Индии, Ирака и Пакистана.

США и Израиль с 28 февраля наносят по Ирану авиаудары, в результате которых были убиты верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и целый ряд высокопоставленных чиновников и силовиков.

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