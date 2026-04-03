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Уже даже и лунную пыль не глотают

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  • 3.04.2026, 21:12
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Уже даже и лунную пыль не глотают

США финишируют в гордом одиночестве.

Главная космическая новость вчерашнего дня – отправка НАСА к Луне корабля Artemis II с 4-мя астронавтами. Полет рассчитан на 10 дней, пройдет по траектории облета Луны без посадки, пишет телеграм-канал «Догнать и перегнать».

А что же страна, которая, якобы, запустила в космос первый спутник и первого человека? Говорим «якобы», потому что это сделал СССР, не новая Россия, управляемая последние 26 лет несменяемыми «эффективными менеджерами», присваивающими себе достижения других, к которым они отношения не имеют. Где Королев и Гагарин, а где Путин с Рогозиным?

В 60-е между СССР и США была «лунная гонка», которая закончилась победой США. И, как сейчас выясняется, это было достойно. Потому что при Путине и его назначенцах в «Роскосмос» даже и гонки никакой нет – США финишируют в гордом одиночестве. А путинцы даже и на старт не вышли, даже и «лунную пыль» от сапог американских астронавтов не глотают. Заняты побоищем на Земле.

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