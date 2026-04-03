Глава МИД Германии: Победа Украины над РФ - общий интерес НАТО 2 3.04.2026, 21:38

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Иоганн Вадефуль

Фото: Hannes P Albert / dpa / Global Look Press

Альянс остается самым мощным оборонным объединением мира.

НАТО имеет общий интерес в том, чтобы Украина одержала победу в войне против России, а сам Альянс остается самым мощным оборонным объединением мира.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью WAZ.

Как отметило издание, по словам немецкого министра, мир стал значительно опаснее, что требует от союзников еще большей сплоченности.

Он подчеркнул, что несмотря на политические заявления, Соединенные Штаты продолжают оказывать существенную поддержку, которая позволяет Украине эффективно противостоять агрессии.

Германия сейчас стала ключевым партнером Украины в Европе.

- Президент Зеленский подтвердил мне это во время моего визита в Украину. Я заверил его, что Германия будет оставаться сильнейшим донором, - подчеркнул Вадефуль.

Глава МИД Германии признал, что дискуссии о возможном выходе США из НАТО вызывают беспокойство, поскольку Альянс имеет критическое значение для безопасности всех его членов.

- Мы имеем общий интерес в том, чтобы Украина победила в военном противостоянии с Россией. Мы не должны ставить все это под сомнение, а должны развивать наши успехи, - заявил министр.

Он также напомнил о недавнем расширении блока за счет Швеции и Финляндии, а также о готовности стран-членов инвестировать 5% ВВП в собственную обороноспособность.

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