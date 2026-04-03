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Песчаная буря из Сахары накрыла Турцию

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  • 3.04.2026, 22:00
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Песчаная буря из Сахары накрыла Турцию

Страна «окрасилась» в оранжевый цвет.

В ряде районов Турции небо стало серо-желтого или оранжевого оттенка, а местами выпали «грязные» дожди из-за воздушных масс с пылью из пустыни Сахара. Об этом сообщает Anadolu.

Так, в Алании на побережье Средиземного моря небо утром стало оранжевым. Присутствие в воздухе пыли совпало с осадками, превратившимися в «грязный дождь».

Mert Cantürk/AA

В Адане и Мерсине на юго-востоке страны заметно ухудшилась видимость и качество воздуха.

Anadolu

Серо-желтое небо наблюдали и в южной провинции Хатай под границей с Сирией.

Anadolu

Улучшение качества воздуха ожидается, в зависимости от местности, с вечера пятницы или в субботу.

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