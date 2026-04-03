Песчаная буря из Сахары накрыла Турцию

Песчаная буря из Сахары накрыла Турцию1
- 3.04.2026, 22:00
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Страна «окрасилась» в оранжевый цвет.
В ряде районов Турции небо стало серо-желтого или оранжевого оттенка, а местами выпали «грязные» дожди из-за воздушных масс с пылью из пустыни Сахара. Об этом сообщает Anadolu.
Так, в Алании на побережье Средиземного моря небо утром стало оранжевым. Присутствие в воздухе пыли совпало с осадками, превратившимися в «грязный дождь».
Afrika’dan gelen çöl tozu nedeniyle Antalya’nın Alanya ilçesinde gökyüzü turuncuya büründü ⤵️— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) April 3, 2026
▪️ Güneyden esen kuvvetli rüzgarın taşıdığı toz, ilçe genelinde etkili oldu
▪️ Yetkililer, çöl tozunun akşam saatlerinden itibaren etkisini yitireceğini bildirdi… pic.twitter.com/yaZtPhTxns
В Адане и Мерсине на юго-востоке страны заметно ухудшилась видимость и качество воздуха.
Серо-желтое небо наблюдали и в южной провинции Хатай под границей с Сирией.
Улучшение качества воздуха ожидается, в зависимости от местности, с вечера пятницы или в субботу.