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Город-спутник Минска пошел против течения

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  • 3.04.2026, 22:10
  • 18,826
Город-спутник Минска пошел против течения

Там становится все больше людей.

Орша в 2025 году оказалась среди лидеров по потере населения. Но есть другой город, который вполне способен продемонстрировать, как может улучшаться демографическая ситуация, — это Смолевичи. «Зеркало» изучило статистику по численности населения Беларуси и рассказывает о самом интересном и порой неожиданном. Напомним, за прошлый год наша страна, по официальным данным, потеряла 53,2 тысячи человек.

Так за прошлый год Орша потеряла 1240 жителей, на 1 января 2026-го здесь проживало 100 422 человека.

Если посмотреть статистику за последние пять лет, то отток в Орше превысил 5,7%. В 2021-м в этом городе проживало более 106,6 тыс. человек, а десять лет назад — в начале 2017-го — почти 116 тыс.

Может быть, это связано с тем, что там люди стали выбирать жизнь на селе? Статистика показывает, что это не так: Оршанский район за прошлый год потерял 1774 человека — всего население его сейчас составляет чуть меньше 137,8 тыс.

Крупные города тоже теряют людей

Среди крупных населенных пунктов, которые активно теряют жителей, можно выделить Бобруйск (-1399 человек за 2025 год), Борисов (-1032), а также Гомель (-1340) и Витебск (-1028).

К слову, население Витебской и Гомельской областей в прошлом году сокращалось быстрее других. В первом случае минус составил 11 76 человек, а во втором — 11 07.

Где население, наоборот, растет

Для некоторых может стать неожиданностью, но одним из городов с самым ощутимым приростом населения, особенно учитывая его размер, стали Смолевичи — плюс 681 житель за прошлый год. На 1 января 2026-го в этом городе-спутнике Минска проживало 24 02 человека. Напомним, в 2023-м власти существенно увеличили размер населенного пункта.

Также за прошлый год выросло население в Фаниполе (+322), Островце (+265) и Мачулищах (+216).

В двух западных областных городах также прибавилось жителей за 2025-й. Абсолютный лидер — Гродно (+1184), за ним идет Брест (+1077).

Среди районов ожидаемо лучше всего демографическая ситуация в Минском. Там за прошлый год численность населения выросла на 6555 человек.

Как изменилась ситуация за последние пять лет

Журналисты сравнили демографию с тем, что было пять лет назад, — и бросается в глаза, как стремительно стала терять людей сельская местность. В 2021 году в деревнях проживало более 2 млн человек, а в начале 2026-го — 1 млн 898 тыс. Это минус 170 554 человека, или 8,24%.

Если посмотреть, как обстояли дела еще пятилеткой ранее — с 2017 по 2021 год, то сокращение числа жителей деревень тогда было не таким сильным. За этот период село потеряло 34 47 человек, или 1,64%.

Кроме этого, за последние пять лет количество населения каждой восточной области снизилось более чем на полсотни тысяч человек. Причем Витебская и Гомельская — почти по 60 тыс., а Могилевская — более 52 тыс. Между тем больше жителей за этот период стало в Гродно (+7392), Бресте (+6820), Смолевичах (+4558, или почти 23%), Фаниполе (+1499) и Островце (+1383).

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