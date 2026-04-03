«Действительно впечатляет»: эксперт подтвердил присутствие украинских военных в Ливии 1 3.04.2026, 22:45

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Россия теряет свои суда «теневого флота» не только в Черном море.

Информация западных СМИ о якобы размещении в Ливии украинского военного контингента для противодействия российскому теневому флоту выглядит весьма правдоподобной.

Об этом сообщил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии «Униан». По его мнению, достоверность этой информации можно оценить на "95-97%".

«Конечно, там есть некоторые детали. Мы не знаем, насколько они точны. Проводятся ли там полномасштабные учения или частичные, но я убежден, что это действительно правда», – считает Ступак.

Он подкрепляет свое мнение тем фактом, что Россия теряет свои суда «теневого флота» не только в Черном море.

«То есть, Черное море действительно является таким озером, и там Украина действительно может проявить себя в полную силу, но ведь суда теневого флота так же уничтожались не только в Черном море, но и в Средиземном море у побережья Греции. И точно так же меня очень поразил этот случай – это Сенегал (Атлантический океан), западное побережье Сенегала. Это действительно впечатляет. Поэтому я убежден, что где-то там, не знаю, возможно Ливия, возможно еще какая-то дополнительная страна, но у них на территории находятся наши специалисты, которые работают и выслеживают российский теневой флот, заставляя его нести убытки», – подчеркнул Ступак.

Как отметил военный эксперт, логика заключается в том, что судов «теневого флота» очень много. В частности, речь идет о «тысячах-тысячах» кораблей, и все их уничтожить невозможно.

Впрочем, он отмечает, что владельцы судов «теневого флота» зарабатывают на перевозке российской нефти.

По его словам, до начала боевых действий Израиля и США против Ирана стоимость перевозки партии российской нефти, например, из Усть-Луги в Индию составляла 8 млн долларов. И понятно, что владелец, условно, десятков танкеров зарабатывает на этом неплохие деньги.

«Например, вы – это Украина. Как вы меня убедите, чтобы я этого не делал? Да мне плевать, что у вас там война. У меня есть деньги. Я хочу зарабатывать в России деньги, у них есть товар, у меня есть возможности. Вы начинаете уничтожать мой флот. Еще вчера у меня было 50 кораблей, сегодня уже 49, а завтра – 48. Вы их повредили. Понятно, корабль не затонул, но он настолько старый, что ему нужен существенный, масштабный ремонт. Я жлоб, я не хочу использовать свои средства. Зачем мне это нужно? Но я теряю деньги. Мне придется либо покупать новый танкер стоимостью под 50–60 млн евро, либо купить средней стоимости за 25–30 млн евро. В любом случае я теряю деньги. И тут я начинаю понимать сигнал, который вы мне подаете: «Я перестану нести убытки, если перестану перевозить именно российскую нефть», – отметил эксперт.

В качестве факта он привел пример решения турецкой компании Besiktas Shipping, владеющей танкером, поврежденным у берегов Сенегала, о прекращении перевозок, связанных с Россией.

«Она выступила с заявлением и сказала: «Мы больше не будем перевозить российскую нефть». То есть этот сигнал они прочитали правильно. Здесь же такая логика. Заставить владельцев отказаться от перевозки российской нефти», – подчеркнул Ступак.

«Я думаю, что это эффективно. Понимаете, если правильно выбрать… Это же не просто первое попавшееся судно поражается. Сначала выбирается перечень компаний, юридических лиц, владельцев этих судов. Понятно, что юридические лица могут быть разными, но круг владельцев этих судов довольно ограничен. Греческие миллиардеры, Тунис и так далее, они могут быть разными. Все они отбираются. Вычисляется, у кого больше судов, кто больше участвует в перевозке российской нефти, и начинают бить по этим судам, чтобы было больно», – подчеркнул Ступак.

Также он добавил, что учитывается и тот момент, что пытаются поразить те суда, до которых можно дотянуться.

«Во-вторых, нужно же попасть не просто в судно, а чтобы оно шло пустым, без груза. Если оно будет полным, если произойдет разлив нефти, например, в Средиземном море, и это большое пятно пойдет на Италию, на Испанию, – это действительно будут для нас огромные проблемы. Мы можем потерять союзников, поэтому здесь нужно работать очень осторожно», – подчеркнул Ступак.

Он отметил, что в отношении поврежденных судов нет никакой информации о масштабном разливе нефтепродуктов. Есть утечка топлива из моторного отсека, но не более того.

«Говорить, что Украина наносит экологический ущерб, никто не может. Даже россияне не могут этого сказать», – подытожил эксперт.

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