«10-часовой рабочий день для медиков, к которому призывает Лукашенко, – это просто смешно» 14 4.04.2026, 9:10

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Станислав Соловей

Врачи в Беларуси на самом деле работают гораздо больше.

Врач, один из лидеров независимого профсоюза медиков Станислав Соловей в экспресс-комментарии «Салідарнасці» рассказал об упреках диктатора в адрес врачей и утверждении о «спасении» Николая Статкевича.

3 апреля на открытии новой 42-й городской поликлиники Минска Александр Лукашенко призвал не пенять на нехватку кадров в медицине, а грамотно выстраивать систему обслуживания населения. Правитель настоятельно посоветовал медикам «не плакаться, что вы больше 8 часов в сутки работаете»:

— Медики — это как «президент»: сколько надо, столько и работаем. А куда деться? Поэтому терпите там, где приходится работать 10 часов. Изучайте новые технологии, уплотняйтесь.

Кроме того, Лукашенко упомянул и бывшего политзаключенного Николая Статкевича, который после освобождения отказался уехать из страны:

— Посидел-посидел на границе на лавочке и домой вернулся. А не вернулся бы — уже бы похоронили. … Его спасли недавно — инсульт.

«Салiдарнасць» спросила у врача и одного из лидера независимого профсоюза медиков Станислава Соловья, каким образом надо «уплотняться» белорусским медикам, что не так с системой оказания медицинской помощи и что на самом деле привело Николая Статкевича к инсульту.

— Смотрите, я согласен с тем, что надо грамотно выстраивать систему. Во всем мире не хватает кадров, весь мир пытается сделать труд медиков максимально эффективным и полезным для пациента, чтобы это было удобно не системе, а именно пациенту.

Например, визиты на дом педиатров. Да, бывает, когда у ребенка тяжелое заболевание, и такой визит необходим — я сейчас говорю не о «скорой помощи». Но если у ребенка, например, температура 37,5, и родители вызывают врача на дом, это на самом деле плохо.

По нескольким причинам. У врача, который приходит, нет нужной аппаратуры, инструментов и лекарств — всего того, что есть в поликлинике, поэтому качество помощи вряд ли будет высоким.

Далее, все равно потом нужно будет идти с ребенком в поликлинику, и вряд ли у врача будет больше 5 минут на такой прием, потому что он пойдет на очередные вызовы на дом и потратит на это довольно много времени.

То есть получается, что после комфорта первого визита врача человек столкнется с очередями и значительным сокращением времени приема. А это значит, что врач может не заметить какие-то важные вещи, что скажется на эффективности лечения, например. Получается, что плохо двоим — и врачу, и пациенту.

Та же ситуация со «скорой помощью». Если у человека, например, высокое давление, то ему все равно нужно ехать в больницу, чтобы получить качественное обследование и лечение. И, кстати, можно сделать бесплатное такси для человека в больницу и из больницы — это будет в разы дешевле, чем выезд бригады «скорой помощи».

Что касается истории с Николаем Статкевичем, то это вообще чушь. «Он посидел на границе на лавочке и домой вернулся»? Да у него в тюрьме забрали нужные ему лекарства и поменяли их на другие, у которых другой механизм действия и которые не помогали.

Почему это произошло — я не знаю. Но объяснить это с точки зрения врача какими-то разумными аргументами невозможно. Ну а тюремных врачей вообще никто не спрашивает — они подчиняются начальнику тюрьмы. И этим все сказано.

В итоге Николай Статкевич получил инсульт. То есть сначала человека довели до инсульта, а потом спасли, и последнее ставят себе в заслугу.

А слова по поводу 10 часов работы медиков? Господи, да если бы врачи работали по 10 часов во время своей смены, поверьте, они все были бы счастливы. Они работают зачастую по 32 часа непрерывно, по 60-80 часов в неделю вместо 40 часов согласно трудовому законодательству, на которое никто не обращает внимания.

А это уже опасно, потому что уставший врач, который не спал сутки, может совершить ошибку, которая может стать летальной.

Поэтому 10-часовой рабочий день для белорусских медиков, к которому призывает Лукашенко, — это просто смешно. Почти все врачи сегодня перерабатывают и работают больше, чем стандартный работник в стране. И еще больше работать? Так какая будет эффективность от такой работы?

Поэтому оптимизировать систему нужно, но говорить «больше работайте» — это уже ни в какие ворота не лезет. Куда больше?

Но для того, чтобы что-то изменить, нужно нормально коммуницировать — и с медиками, и с пациентами. А у нас как — царь хороший, бояре плохие. Система хорошая, страна все дала, а медики, дескать, просто ленятся работать. Но, как я уже сказал, ситуация совсем иная.

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