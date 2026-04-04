Крушение самолета Ан-26 в Крыму: появились первые данные о погибшем российском офицере 28 4.04.2026, 9:57

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На борту действительно были старшие командиры войск РФ.

OSINT-аналитик обнаружил первый некролог на офицера, погибшего в результате крушения самолета Ан-26 в Крыму. Он указывает на то, что в авиакатастрофе действительно могли погибнуть старшие офицеры Вооруженных сил РФ.

Первый некролог свидетельствует о гибели офицера смешанного авиакорпуса Северного флота ВМФ РФ и специалиста в области радиолокации Тимура Джундугулова. Об этом 3 апреля сообщил OSINT-аналитик Necro Mancer в сети X.

«Офицер-радиолокационист САК Северного флота (но это не точно), заботливый мужчина Джундугулов Тимур Бегаристанович, 1991 года рождения, из Североморска, 31 марта 2026 года сел на борт Ан-26, чтобы полетать над Крымом, и навсегда останется в нашей памяти», — отметил обозреватель, прикрепив фотографию погибшего военного.

Погибший в крушении самолета Ан-26 офицер Тимур Джундугулов

Telegram-канал «Крымский ветер» также обнародовал скриншоты, которые подтверждают новость о гибели Джундугулова в Крыму. Они также подтверждают пребывание на борту военнослужащих Северного флота РФ.

Офицер Армии обороны Израиля, экс-редактор отдела «Военный Фокус» Игаль Левин также обратил внимание на эту новость. Он отметил, что это первый некролог погибшего в результате авиакатастрофы российского офицера.

Обозреватель напомнил, что ранее появились данные о якобы гибели в крушении Ан-26 в Крыму генерал-лейтенанта Александра Отрощенко, командующего смешанным авиакорпусом Северного флота, а также о том, что вместе с ним погибли шестеро офицеров.

«Официальных подтверждений этих смертей нет, однако некролог на Джундугулова указывает на высокую вероятность того, что на борту действительно находились старшие офицеры», — отметил Игаль Левин.

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