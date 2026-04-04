В Беларуси снова выросли цены на бензин и дизель

В Беларуси снова выросли цены на бензин и дизель5
- 4.04.2026, 10:09
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Топливо подорожало на всех заправках страны.
С субботы, 4 апреля, в Беларуси снова подняли цены на автомобильное топливо на всех заправках страны.
Это делается централизованно, так как государственный «Белнефтехим» (Белорусский государственный концерн по нефти и химии) обладает монополией на поставки бензина и дизеля, в том числе и на частные сети.
Новые цены с субботы вырастут ещё на 3 копейки и будут такими:
АИ-92 — 2,57 рубля
АИ-95 — 2,67 рубля
АИ-98 — 2,89 рубля
дизель — 2,67 рубля
Ранее «Белнефтехим» объяснил двухэтапное повышение цен усложнившейся логистикой, не уточнив, что это значит, и ситуацией на мировых рынках.