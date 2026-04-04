закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 8:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси снова выросли цены на бензин и дизель

5
  • 4.04.2026, 10:09
  • 2,928
В Беларуси снова выросли цены на бензин и дизель

Топливо подорожало на всех заправках страны.

С субботы, 4 апреля, в Беларуси снова подняли цены на автомобильное топливо на всех заправках страны.

Это делается централизованно, так как государственный «Белнефтехим» (Белорусский государственный концерн по нефти и химии) обладает монополией на поставки бензина и дизеля, в том числе и на частные сети.

Новые цены с субботы вырастут ещё на 3 копейки и будут такими:

АИ-92 — 2,57 рубля

АИ-95 — 2,67 рубля

АИ-98 — 2,89 рубля

дизель — 2,67 рубля

Ранее «Белнефтехим» объяснил двухэтапное повышение цен усложнившейся логистикой, не уточнив, что это значит, и ситуацией на мировых рынках.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров