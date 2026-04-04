Дуров объявил о начале «цифрового сопротивления» 13 4.04.2026, 10:18

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Павел Дуров

Основатель Telegram обратился к россиянам.

В своем официальном ТГ-канале основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выступил с заявлением, в котором звучат слова: «Добро пожаловать обратно в «Цифровое сопротивление», мои русские братья и сестры».

По словам Дурова, на данный момент в России, несмотря на блокировки, 65 миллионов жителей этой страны до сих пор пользуются мессенджером ежедневно через VPN (виртуальную частную сеть). Из них более 50 миллионов отправляют сообщения каждый день.

«Правительство тоже годами пыталось запретить VPN. Их попытки блокировки просто вызвали массовый банковский кризис — вчера наличные на короткое время стали единственным способом оплаты по всей стране», — написал Павел Дуров.

Он напомнил, что в другой стране, Иране, власти уже пытались заблокировать Telegram. Однако это привело к тому, что иранцы в массе своей перешли на использование VPN, чтобы не остаться без связи через независимый мессенджер.

«Теперь к 50 миллионам участников «Цифрового сопротивления» в Иране присоединились еще более 50 миллионов в России», — констатировал Павел Дуров.

«Теперь вся нация мобилизована, чтобы обойти эти абсурдные ограничения. Тысячи людей создают VPN и прокси. С нашей стороны мы будем продолжать адаптироваться — делая трафик Телеграма еще труднее обнаружить и заблокировать», — пообещал основатель Telegram.

Тем временем в сети появилась бета-версия мессенджера, где мессенджер восстанавливает заблокированные прокси.

Разработчики исправили старую ошибку, из-за которой ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) могло обрывать связь мессенджера с прокси. Теперь программа прячет прокси от фильтрующего трафик оборудования.

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