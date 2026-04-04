Российские военные массово портят технику, чтобы не идти на передовую 5 4.04.2026, 10:36

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Иллюстративное фото

Речь идет уже не о единичных случаях, а о системной картине.

На Константиновском направлении фиксируют случаи саботажа среди российских военных. Солдаты сознательно выводят из строя технику, чтобы избежать отправки на передовую.

Об этом сообщает партизанское движения «АТЕШ».

Как сообщил агент «АТЕШ» в одном из подразделений 255-го мотострелкового полка РФ, среди личного состава сформировалась устойчивая практика умышленной порчи техники перед ротациями или боевыми выходами.

Речь идет, в частности, о механических повреждениях двигателей, сливе технических жидкостей, а также порче электропроводки и топливных систем.

«Люди не хотят туда. Кто может сломать - ломает. Командирам тоже нет смысла раздувать скандал, потому что они сами понимают, куда их гонят», - заявил агент партизанского движения.

В «АТЕШ» считают, что страх перед передовой у российских военных уже преобладает страх перед дисциплинарными наказаниями.

В результате техника, которая должна оставаться в строю, простаивает, а сами подразделения фактически подрывают собственную боеготовность.

По данным «АТЕШ», речь идет уже не о единичных случаях, а о системной картине на Константиновском направлении. В движении добавили, что продолжают фиксировать такие тенденции и работать с источниками внутри оккупационных структур.

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