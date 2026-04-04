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Очень дешевый внедорожник Toyota показали в новом крутом виде

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  • 4.04.2026, 10:45
  • 5,658
Очень дешевый внедорожник Toyota показали в новом крутом виде

Подготовлено несколько модификаций, чтобы угодить каждому покупателю.

Практичный внедорожник Toyota Hilux Champ отправился в продажу как очень дешевый автомобиль. Производитель подготовил несколько модификаций, чтобы угодить каждому покупателю. Теперь показали новый крутой вариант.

Об этом автомобиле стало известно Carscoops. Фактически пикап Toyota Hilux Champ с помощью яркого стайлинга превратили в машину со спортивным имиджем. Наклейки на кузове, новые бамперы и крупные колесные диски преобразили внешность автомобиля.

Будущие владельцы могут купить Toyota Hilux Champ почти в любом виде благодаря широким возможностям кастомизации. Среди конфигураций – кемпер, разные варианты «спортивных» пикапов и многие виды легких коммерческих автомобилей, а также транспортные средства специальных служб с профессиональным оборудованием.

Автомобиль построен на платформе пикапа Toyota Hilux. Длина кузова – от 4970 до 5300 мм). Машина оказалась дешевой и простой в техническом плане, с акцентом на утилитарность и многофункциональность. В стандартном исполнении автомобиль предлагают с заднеприводной трансмиссией. В кабине предусмотрены два посадочных места – для водителя и пассажира.

Двигатели Toyota Hilux Champ:

бензин 2 л (137 л.с.);

бензин 2,7 л (164 л.с.);

дизель 2,4 л (148 л.с.).

Цена Toyota Hilux Champ – от 15 000 долларов за базовое исполнение.

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