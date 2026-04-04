Разведка США узнала, когда Иран разблокирует Ормузский пролив 5 4.04.2026, 10:54

10,406

Появилась информация из последних отчетов.

Иран в ближайшее время вряд ли откроет Ормузский пролив, поскольку контроль над этой ключевой артерией мировых поставок нефти является главным рычагом Тегерана на США.

Об этом свидетельствуют последние отчеты разведки США, сообщает Reuters.

Итак, согласно данным разведки, Иран в ближайшее время вряд ли откроет Ормузский пролив, поскольку контроль над этой ключевой артерией мировых поставок нефти является главным рычагом давления Тегерана на США.

Как пишет издание, Тегеран может и в дальнейшем ограничивать движение через пролив, удерживая высокие цены на энергоносители, чтобы заставить президента США Дональда Трампа быстрее найти выход из войны, которая длится уже почти пять недель и остается непопулярной среди американских избирателей.

Отчеты также свидетельствуют, что война, которая имела целью ослабить военную мощь Ирана, фактически может усилить его влияние в регионе, продемонстрировав способность Тегерана угрожать ключевому морскому маршруту.

Как известно, Трамп пытался преуменьшить сложность восстановления судоходства через Ормузский пролив, по которому транспортируется около пятой части мировой нефти. В пятницу он предположил, что может приказать американским войскам открыть проход.

Однако аналитики давно предупреждают, что попытка применить силу против Ирана, который контролирует один берег пролива, может быть дорогой и втянуть США в затяжную наземную войну.

Один из экспертов отмечает, что Тегеран понимает свою способность влиять на мировые энергетические рынки через контроль над проливом и это «гораздо мощнее даже ядерного оружия».

Как известно, Иран заблокировал Ормузский пролив еще в начале войны с США и Израилем. С тех пор в мире подскочили цены на нефть, поскольку многие суда с «черным золотом» не смогли пройти проливом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com