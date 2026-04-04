Расписание служб в костелах Минска на католическую Пасху

Расписание служб в костелах Минска на католическую Пасху1
- 4.04.2026, 11:08
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Один из главных праздников христиан выпал на 5 апреля.
В приходах Минска уже опубликовали расписание богослужений на Великую субботу, Пасху и Пасхальный понедельник.
Архикафедральный костёл Имени Пресвятой Девы Марии (пл. Свободы, 9)
4 апреля – 21.45,
Освящение пасхальной еды – с 8.30 до 19.00 каждые полчаса
5 апреля – 7.00, 10.00 (для детей), 11.30 (на польском языке), 13.00, 15.15 (для прихожан Красного костёла), 18.30, 20.00 (для прихожан Красного костёла),
6 апреля – 7.00, 8.00 (на польском языке), 12.00, 15.15 (для прихожан Красного костела), 18.30.
Красный костёл Святого Симеона и Святой Елены (ул. Советская, 15)
Богослужения в самом здании сейчас не проводятся. Для прихожан храма службы проходят в Архикафедральном костеле:
4 апреля – 21.45,
Освящение пасхальной еды – с 8.30 до 19.00 каждые 30 минут.
5 апреля – 7.00, 15.15, 20.00,
6 апреля – 15.15.
Костёл Пресвятой Троицы (Святого Роха, пр-т Независимости, 44-А)
4 апреля – 21.00,
Освящение пасхальной еды – с 10.00 до 18.00 каждый час, а также после каждой воскресной литургии.
5 апреля – 7.00, 9.00, 11.00,
6 апреля – 8.00, 18.30.
Кальварийский костёл Воздвижения святого Креста (Кальварийский проезд, 1)
4 апреля – 21.00,
Освящение пасхальной еды – 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, после служба на 21.00.
5 апреля – 7.00, 10.00 (на польском языке), 14.00,
6 апреля – 10.00, 19.00.
Костёл Матери Божьей Будславской на Каменной Горке (ул. Притыцкого, 107а)
4 апреля – 20.00,
5 апреля – 7.00, 10.00,
6 апреля – 10.00, 18.00.
Католический храм св. Иоанна Крестителя в м-не Серебрянка (ул. Плеханова, 28, корп. 1)
4 апреля – 20.00,
Освящение пасхальной еды – с 9.00 до 19.00 каждые полчаса.
5 апреля – 6.30, 10.00, 12.00,
6 апреля – 8.00, 19.00.
Костёл Божьего Тела на Ангарской (ул. Герасименко, 6/1)
4 апреля – 20.00,
5 апреля – 7.00, 9.00, 12.00, 19.00,
6 апреля – 8.30, 19.00.
Приход св. Иоанна (Яна) Евангелиста и св. Максимилиана Кольбе (ул. Матусевича, 80)
4 апреля – 21.00 (онлайн-трансляция),
Освящение пасхальной еды – с 9.00 до 17.00 каждый час.
5 апреля – 6.00 (онлайн-трансляция), 10.30 (с участием детей), 12.00 (онлайн-трансляция),
6 апреля – 12.00, 19.00.
Приход Святого Антония в Малиновке (ул. Есенина, 68)
4 апреля – 19.00,
Освящение пасхальной еды – с 10.00 до 18.00 каждые полчаса.
5 апреля – 8.00, 11.00 (для детей), 13.00,
6 апреля – 18.00.
Приход Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Сухарево (ул. Лобанка, 96)
4 апреля – 22.00,
Освящение пасхальной еды – с 10.00 до 17.00 каждый час.
5 апреля – 9.30, 12.00 (для детей и их родителей), 16.00, 18.00,
6 апреля – 19.00.
Приход Пресвятой Девы Марии Розария в Лошице (ул. Гашкевича, 1)
4 апреля – 21.00,
Освящение пасхальной еды – с 10.00 до 17.00 каждый час и после литургии в 21.00.
5 апреля – 7.00, 9.00 (на польском языке), 10.30, 12.00,
6 апреля – 15.00, 19.00.
Костёл Святого Духа в Чижовке (проезд Голодеда, 15В)
4 апреля – 21.00,
Освящение пасхальной еды – 15.00, 17.00, 19.00.
5 апреля – 10.00, 12.00,
6 апреля – 10.00, 19.00.
Приход Святого Франциска Ассизского в м-не Новая Боровая (Минский район, д. Копище, ул. Авиационная, 4)
4 апреля – 22.00,
Освящение пасхальной еды – с 10.00 до 17.00 каждый час.
5 апреля – 10.00, 12.00 (для детей), 18.00,
6 апреля – 6.45, 10.00, 19.00.
Приход Пресвятой Девы Марии Лоретанской в Соколе (ул. Звездная, 54)
4 апреля – 22.00,
Освящение пасхальной еды – 11.00, 12.00, 13.00.
5 апреля – 12.00,
6 апреля – 18.00, 20.00.
Христианский социальный центр в Минске (ул. Серафимовича, 19)
4 апреля – 20.00,
5 апреля – 9.00.
Приход св. Андрея Апостола и св. Леопольда Богдана Мандича в Уручье-3 (пересечение улиц Стариновской и Никифорова)
4 апреля – 21.00,
Освящение пасхальной еды – с 10.00 до 19.00 каждые 30 минут, кроме 15.00.
5 апреля – 11.00, 12.30, 15.00, 18.00.