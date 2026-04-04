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Расписание служб в костелах Минска на католическую Пасху

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  • 4.04.2026, 11:08
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Расписание служб в костелах Минска на католическую Пасху

Один из главных праздников христиан выпал на 5 апреля.

В приходах Минска уже опубликовали расписание богослужений на Великую субботу, Пасху и Пасхальный понедельник.

Архикафедральный костёл Имени Пресвятой Девы Марии (пл. Свободы, 9)

4 апреля – 21.45,

Освящение пасхальной еды – с 8.30 до 19.00 каждые полчаса

5 апреля – 7.00, 10.00 (для детей), 11.30 (на польском языке), 13.00, 15.15 (для прихожан Красного костёла), 18.30, 20.00 (для прихожан Красного костёла),

6 апреля – 7.00, 8.00 (на польском языке), 12.00, 15.15 (для прихожан Красного костела), 18.30.

Красный костёл Святого Симеона и Святой Елены (ул. Советская, 15)

Богослужения в самом здании сейчас не проводятся. Для прихожан храма службы проходят в Архикафедральном костеле:

4 апреля – 21.45,

Освящение пасхальной еды – с 8.30 до 19.00 каждые 30 минут.

5 апреля – 7.00, 15.15, 20.00,

6 апреля – 15.15.

Костёл Пресвятой Троицы (Святого Роха, пр-т Независимости, 44-А)

4 апреля – 21.00,

Освящение пасхальной еды – с 10.00 до 18.00 каждый час, а также после каждой воскресной литургии.

5 апреля – 7.00, 9.00, 11.00,

6 апреля – 8.00, 18.30.

Кальварийский костёл Воздвижения святого Креста (Кальварийский проезд, 1)

4 апреля – 21.00,

Освящение пасхальной еды – 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, после служба на 21.00.

5 апреля – 7.00, 10.00 (на польском языке), 14.00,

6 апреля – 10.00, 19.00.

Костёл Матери Божьей Будславской на Каменной Горке (ул. Притыцкого, 107а)

4 апреля – 20.00,

5 апреля – 7.00, 10.00,

6 апреля – 10.00, 18.00.

Католический храм св. Иоанна Крестителя в м-не Серебрянка (ул. Плеханова, 28, корп. 1)

4 апреля – 20.00,

Освящение пасхальной еды – с 9.00 до 19.00 каждые полчаса.

5 апреля – 6.30, 10.00, 12.00,

6 апреля – 8.00, 19.00.

Костёл Божьего Тела на Ангарской (ул. Герасименко, 6/1)

4 апреля – 20.00,

5 апреля – 7.00, 9.00, 12.00, 19.00,

6 апреля – 8.30, 19.00.

Приход св. Иоанна (Яна) Евангелиста и св. Максимилиана Кольбе (ул. Матусевича, 80)

4 апреля – 21.00 (онлайн-трансляция),

Освящение пасхальной еды – с 9.00 до 17.00 каждый час.

5 апреля – 6.00 (онлайн-трансляция), 10.30 (с участием детей), 12.00 (онлайн-трансляция),

6 апреля – 12.00, 19.00.

Приход Святого Антония в Малиновке (ул. Есенина, 68)

4 апреля – 19.00,

Освящение пасхальной еды – с 10.00 до 18.00 каждые полчаса.

5 апреля – 8.00, 11.00 (для детей), 13.00,

6 апреля – 18.00.

Приход Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Сухарево (ул. Лобанка, 96)

4 апреля – 22.00,

Освящение пасхальной еды – с 10.00 до 17.00 каждый час.

5 апреля – 9.30, 12.00 (для детей и их родителей), 16.00, 18.00,

6 апреля – 19.00.

Приход Пресвятой Девы Марии Розария в Лошице (ул. Гашкевича, 1)

4 апреля – 21.00,

Освящение пасхальной еды – с 10.00 до 17.00 каждый час и после литургии в 21.00.

5 апреля – 7.00, 9.00 (на польском языке), 10.30, 12.00,

6 апреля – 15.00, 19.00.

Костёл Святого Духа в Чижовке (проезд Голодеда, 15В)

4 апреля – 21.00,

Освящение пасхальной еды – 15.00, 17.00, 19.00.

5 апреля – 10.00, 12.00,

6 апреля – 10.00, 19.00.

Приход Святого Франциска Ассизского в м-не Новая Боровая (Минский район, д. Копище, ул. Авиационная, 4)

4 апреля – 22.00,

Освящение пасхальной еды – с 10.00 до 17.00 каждый час.

5 апреля – 10.00, 12.00 (для детей), 18.00,

6 апреля – 6.45, 10.00, 19.00.

Приход Пресвятой Девы Марии Лоретанской в Соколе (ул. Звездная, 54)

4 апреля – 22.00,

Освящение пасхальной еды – 11.00, 12.00, 13.00.

5 апреля – 12.00,

6 апреля – 18.00, 20.00.

Христианский социальный центр в Минске (ул. Серафимовича, 19)

4 апреля – 20.00,

5 апреля – 9.00.

Приход св. Андрея Апостола и св. Леопольда Богдана Мандича в Уручье-3 (пересечение улиц Стариновской и Никифорова)

4 апреля – 21.00,

Освящение пасхальной еды – с 10.00 до 19.00 каждые 30 минут, кроме 15.00.

5 апреля – 11.00, 12.30, 15.00, 18.00.

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