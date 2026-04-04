закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 8:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин со свитком

9
  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 4.04.2026, 11:17
  • 9,894
Путин со свитком

А вы — космос, Луна, космическая гонка...

Памфилова презентовала Путину свиток с результатами президентских выборов 2024 г. в виде свитка.

Если и стоит ли после этого удивляться маниакальному желанию властей вслед за FB, YouTube, WhatsAppи и т.п. отрубить и Telegram,, а в Рунете оставить лишь сайты из т.н. «белого списка», то лишь потому, что кремлевско-чекистские вообще готовы что-то оставить.

Берестяная грамота от бабушки из Подмосковья с поздравлением с окончанием средней школы, которая дойдет до вас , когда вы уже получите институтский диплом, - вот адекватный носитель и сроки получения информации.

Посмотрите на дедушку Путина - он рад и счастлив, а глава ЦИК Памфилова, отдышавшись от счастья встречи с хозяином, наверняка засядет писать новую грамоту с результатами президентских выборов 2030 г.

Кто победил на них с разгромным счетом, по версии Эллы -золотые ручки, можете догадаться сами.

А вы космос, Луна, космическая гонка...

Телеграм-канал «СерпомПо»

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров