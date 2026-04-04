Путин со свитком 9 Телеграм-канал «СерпомПо»

4.04.2026, 11:17

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А вы — космос, Луна, космическая гонка...

Памфилова презентовала Путину свиток с результатами президентских выборов 2024 г. в виде свитка.

Если и стоит ли после этого удивляться маниакальному желанию властей вслед за FB, YouTube, WhatsAppи и т.п. отрубить и Telegram,, а в Рунете оставить лишь сайты из т.н. «белого списка», то лишь потому, что кремлевско-чекистские вообще готовы что-то оставить.

Берестяная грамота от бабушки из Подмосковья с поздравлением с окончанием средней школы, которая дойдет до вас , когда вы уже получите институтский диплом, - вот адекватный носитель и сроки получения информации.

Посмотрите на дедушку Путина - он рад и счастлив, а глава ЦИК Памфилова, отдышавшись от счастья встречи с хозяином, наверняка засядет писать новую грамоту с результатами президентских выборов 2030 г.

Кто победил на них с разгромным счетом, по версии Эллы -золотые ручки, можете догадаться сами.

А вы космос, Луна, космическая гонка...

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