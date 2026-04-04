Путин со свитком

Путин со свитком9
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 4.04.2026, 11:17
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А вы — космос, Луна, космическая гонка...
Памфилова презентовала Путину свиток с результатами президентских выборов 2024 г. в виде свитка.
Если и стоит ли после этого удивляться маниакальному желанию властей вслед за FB, YouTube, WhatsAppи и т.п. отрубить и Telegram,, а в Рунете оставить лишь сайты из т.н. «белого списка», то лишь потому, что кремлевско-чекистские вообще готовы что-то оставить.
Берестяная грамота от бабушки из Подмосковья с поздравлением с окончанием средней школы, которая дойдет до вас , когда вы уже получите институтский диплом, - вот адекватный носитель и сроки получения информации.
Посмотрите на дедушку Путина - он рад и счастлив, а глава ЦИК Памфилова, отдышавшись от счастья встречи с хозяином, наверняка засядет писать новую грамоту с результатами президентских выборов 2030 г.
Кто победил на них с разгромным счетом, по версии Эллы -золотые ручки, можете догадаться сами.
А вы космос, Луна, космическая гонка...
Телеграм-канал «СерпомПо»