Лукашистам устроили частичную «зачистку» 17 Телеграм-канал «Письма к дочери»

4.04.2026, 11:26

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Телевизор и белорусский народ давно живут отдельной жизнью

Белорусский телевизор вчера признали в YouTube экстремистским формированием. А может даже и террористическим. Они не уточняли, а просто устроили телевизору частичный геноцид.

Не знаю, что в этот раз телевизор такого сделал, чтобы ему устроили геноцид. Ну то есть, я имею в виду, что за пропаганду геноцида беларуского народа телевизор по всем законам божеским вообще должны были давно посадить.

А по некоторым белорусским законам так может даже местами и расстрелять. Но ведь как-то вот раньше не запрещали. А теперь запретили.

Поэтому телевизор очень расстроился ограничением своей свободы слова. Потому что телевизор, конечно, привык, что его свобода слова никем не ограничена. (Ну кроме специально уполномоченных лиц).

Хотя, слово расстроился не передает, конечно, всей бури эмоций. Потому что эмоции в телевизоре так бурлят, что местами даже выплескиваются.

И телевизор можно понять. Бюджетное финансирование на телевизор в YouTube никто ж не отменял. А теперь могут и отменить. Потому что нету YouTube, нету и финансирования. Конечно, телевизор переживает.

И полный геноцид YouTube это меньшее, чем запрещенный телевизор призывает отомстить. Геноцид беларуского народа подразумевается при этом, конечно, по умолчанию. Потому что, когда свидетелей стабильности обижают, они всегда начинают с геноцида беларуского народа.

Они были бы, конечно, рады устроить геноцид еще кому-нибудь. Но больше они ни до кого не дотягиваются. А белорусский народ — всегда рядом. Поэтому геноцид беларуского народа — это самый первый ответ на все жизненные проблемы.

А вот по поводу полного геноцида YouTube в Беларуси я, по правде говоря, не уверен. Ну то есть, телевизор, конечно, запретили сразу, но ведь не весь. И про полный геноцид YouTube бурлят в основном те телевизоры, которых в YouTube запретили.

А те, которых не запретили, тоже немножко бурлят, но в основном ассиметрично. Потому что им-то бюджетное финансирование на YouTube никто пока точно не отменял.

И, между прочим, некоторые, которых запретили, уже на следующий день завели себе новый YouTube. И правильно, кстати, сделали. Потому что на новый YouTube можно освоить себе бюджетных денег гораздо больше чем на старый.

Хотя, пользы от белорусского телевизора в YouTube было примерно столько же, сколько от него пользы в телевизоре. А может даже еще не меньше. Но это спорный вопрос.

Белорусский телевизор ни в телевизоре не смотрят, ни в YouTube. Но в телевизоре просмотры можно никому не показывать. А как конкретно телевизор не смотрят в YouTube сразу всем видно.

Потому что белорусский телевизор и белорусский народ давно живут каждый своей отдельной жизнью. И белорусский народ с белорусским телевизором старается лишний раз не пересекаться.

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