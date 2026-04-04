Куба начала освобождать заключенных под пристальным вниманием властей США 6 4.04.2026, 11:35

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Из тюрьмы Ла-Лима в Гуанабакоа, недалеко от Гаваны, непрерывно выходили мужчины и женщины.

Куба 3 апреля начала освобождать заключенных из своих тюрем, всего через несколько часов после того, как ее коммунистическое правительство объявило о масштабной амнистии, совпавшей с самой интенсивной кампанией давления со стороны США за последние десятилетия, пишет Reuters.

В четверг кубинские государственные СМИ объявили об освобождении более 2000 заключенных в рамках так называемого «суверенного и гуманитарного» жеста — крупнейшей подобной амнистии за последние 10 лет.

В США заявили, что внимательно следят за тем, окажутся ли среди освобожденных те, кого считают политическими заключенными.

3 апреля из тюрьмы Ла-Лима в Гуанабакоа, недалеко от Гаваны, непрерывно выходили мужчины и женщины. Агентство Reuters поговорило с несколькими из них — это оказались помилованные за обычные преступления, от кражи до взяточничества, но никто из них не был причастен к политическим антиправительственным протестам.

«Неясно, сколько политических заключенных, если таковые вообще будут, будут освобождены, — заявил представитель США. — Мы продолжаем призывать к немедленному освобождению сотен других храбрых кубинских патриотов, которые остаются несправедливо задержанными».

Вопрос о политических заключенных долгое время оставался одним из главных камней преткновения на переговорах между Вашингтоном и Гаваной. Освобождение всех или большинства политических заключенных рассматривалось бы как серьезная уступка со стороны Кубы в ходе продолжающихся переговоров между двумя странами.

Кубинское правительство последовательно отвергает любые предположения о том, что оно принимает решения под давлением США.

Ни США, ни Ватикан, участвовавший в предыдущих амнистиях, не упоминались в сообщениях государственных СМИ, посвященных объявлению амнистии в четверг вечером.

Власти Кубы, как и власти Беларуси, неоднократно отрицали наличие политических заключенных. В Гаване заявляют, что лица, арестованные во время антиправительственных протестов, признаны виновными в таких преступлениях, как нарушение общественного порядка, сопротивление аресту, грабеж и вандализм.

Финансируемые США правозащитники заявляли, что к полудню 3 апреля им еще не удалось зарегистрировать освобождение каких-либо «узников совести».

Куба, как правило, не публикует списки имен заключенных, освобожденных в ходе подобных амнистий, что еще больше затрудняет подтверждение информации правозащитными организациями.

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