Где белорусам смотреть трансляцию на Пасху-2026
- 4.04.2026, 11:44
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Подборка видео-онлайн из костелов.
Первые Пасхальные службы начнутся уже вечером в субботу, 4 апреля. Сайт Charter97.org публикует список каналов, которые ведут стрим в интернете.
Воскресение Христово в 2026 году католики отмечают 5 апреля. Но первые Пасхальные службы начнутся уже вечером в субботу, 4 апреля. Кроме того, верующих приглашают участвовать во всем Великом Пасхальном Триденствии. Оно начинается в Великий Четверг, 2 апреля, с Мессы воспоминания Тайной Вечери и установления Евхаристии. Затем, в Великую Пятницу, будет Литургия Страстей Господних. В эти дни во многих приходах будут вести прямые трансляции из костелов.
Напомним, посещение святой Мессы на Пасху является обязательным для католиков. Однако в случае отсутствия такой возможности, например, из-за серьезной болезни, верующих, которые не могут прийти в храм, приглашают к участию в празднике через трансляции.
Можно присоединяться онлайн к молитве во многих костелах в удобное время. Ниже приводим список YouTube-каналов приходов, которые регулярно ведут прямой эфир.
Для перехода на канал нажмите на ссылку, чтобы выбрать стрим со святой Мессы вечером 4-го или на протяжении дня 5-го апреля. Некоторые каналы уже опубликовали запланированные трансляции.
Кафедральный костел в Минске
Кафедральный костел в Гродно
Национальный санктуарий в Будславе
Приход в Борисове, где служит кс. Владислав Завальнюк
Приход Рождества Пресвятой Девы Марии в Заславле
Фарный костел в Лиде
Костел святого Иоанна Евангелиста в Минске
Костел святого Пио в Молодечно
Санктуарий Божьей Матери Фатимской в Жодино.