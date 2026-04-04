Где белорусам смотреть трансляцию на Пасху-2026 4.04.2026, 11:44

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Кафедральный костел в Минске

Фото: realt.by

Подборка видео-онлайн из костелов.

Первые Пасхальные службы начнутся уже вечером в субботу, 4 апреля. Сайт Charter97.org публикует список каналов, которые ведут стрим в интернете.

Воскресение Христово в 2026 году католики отмечают 5 апреля. Но первые Пасхальные службы начнутся уже вечером в субботу, 4 апреля. Кроме того, верующих приглашают участвовать во всем Великом Пасхальном Триденствии. Оно начинается в Великий Четверг, 2 апреля, с Мессы воспоминания Тайной Вечери и установления Евхаристии. Затем, в Великую Пятницу, будет Литургия Страстей Господних. В эти дни во многих приходах будут вести прямые трансляции из костелов.

Напомним, посещение святой Мессы на Пасху является обязательным для католиков. Однако в случае отсутствия такой возможности, например, из-за серьезной болезни, верующих, которые не могут прийти в храм, приглашают к участию в празднике через трансляции.

Можно присоединяться онлайн к молитве во многих костелах в удобное время. Ниже приводим список YouTube-каналов приходов, которые регулярно ведут прямой эфир.

Для перехода на канал нажмите на ссылку, чтобы выбрать стрим со святой Мессы вечером 4-го или на протяжении дня 5-го апреля. Некоторые каналы уже опубликовали запланированные трансляции.

Кафедральный костел в Минске

Кафедральный костел в Гродно

Национальный санктуарий в Будславе

Приход в Борисове, где служит кс. Владислав Завальнюк

Приход Рождества Пресвятой Девы Марии в Заславле

Фарный костел в Лиде

Костел святого Иоанна Евангелиста в Минске

Костел святого Пио в Молодечно

Санктуарий Божьей Матери Фатимской в Жодино.

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