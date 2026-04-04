закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 8:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Где белорусам смотреть трансляцию на Пасху-2026

  • 4.04.2026, 11:44
  • 1,328
Где белорусам смотреть трансляцию на Пасху-2026
Кафедральный костел в Минске
Фото: realt.by

Подборка видео-онлайн из костелов.

Первые Пасхальные службы начнутся уже вечером в субботу, 4 апреля. Сайт Charter97.org публикует список каналов, которые ведут стрим в интернете.

Воскресение Христово в 2026 году католики отмечают 5 апреля. Но первые Пасхальные службы начнутся уже вечером в субботу, 4 апреля. Кроме того, верующих приглашают участвовать во всем Великом Пасхальном Триденствии. Оно начинается в Великий Четверг, 2 апреля, с Мессы воспоминания Тайной Вечери и установления Евхаристии. Затем, в Великую Пятницу, будет Литургия Страстей Господних. В эти дни во многих приходах будут вести прямые трансляции из костелов.

Напомним, посещение святой Мессы на Пасху является обязательным для католиков. Однако в случае отсутствия такой возможности, например, из-за серьезной болезни, верующих, которые не могут прийти в храм, приглашают к участию в празднике через трансляции.

Можно присоединяться онлайн к молитве во многих костелах в удобное время. Ниже приводим список YouTube-каналов приходов, которые регулярно ведут прямой эфир.

Для перехода на канал нажмите на ссылку, чтобы выбрать стрим со святой Мессы вечером 4-го или на протяжении дня 5-го апреля. Некоторые каналы уже опубликовали запланированные трансляции.

Кафедральный костел в Минске

Кафедральный костел в Гродно

Национальный санктуарий в Будславе

Приход в Борисове, где служит кс. Владислав Завальнюк

Приход Рождества Пресвятой Девы Марии в Заславле

Фарный костел в Лиде

Костел святого Иоанна Евангелиста в Минске

Костел святого Пио в Молодечно

Санктуарий Божьей Матери Фатимской в Жодино.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров