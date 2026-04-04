Нефтяные порты РФ на Балтике до сих пор не могут обрабатывать грузы 2 4.04.2026, 11:53

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После атак украинских дронов.

Российские нефтяные порты Усть-луга и Койвисто на Балтийском море до сих пор не могут полноценно обрабатывать нефтяные грузы после ударов украинских беспилотников.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, российские НПЗ вынуждены искать альтернативные маршруты экспорта, в том числе более дорогие железнодорожные перевозки к другим терминалам.

Особенно осложнилась ситуация с дизельным топливом: с 22 марта его не могут отгружать через Койвисто, который был одним из главных экспортных направлений для российских нефтеперерабатывающих заводов в европейской части России и Сибири.

Из-за повреждения инфраструктуры часть мазута и других нефтепродуктов пытаются перебросить в другие порты, в частности Высоцкий и Тамани. Однако эти варианты имеют ограничения: меньшие мощности или более сложную логистику.

По словам трейдеров, это уже создает дополнительное давление на российскую нефтяную систему и может привести к сокращению добычи.

Финские морские власти сообщили Reuters, что поставки из Койвисто и Усть-Луги сократились до уровня «одного судна», хотя обычно речь идет о 40-50 отправок в неделю.

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