Иностранец без причины напал на минчанина утром у бара 19 4.04.2026, 12:07

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Ведущего менеджера крупной компании задержали уже в аэропорту.

Командированный в Минск 49-летний ведущий менеджер крупной компании напал на прохожего, когда под утро вышел из бара в центре столицы. Потерпевший потерял сознание, а иностранец скрылся, но был после задержан в аэропорту. Теперь его дело направлено в суд, рассказали госагентству «Минск-Новости» в прокуратуре Центрального района столицы.

Незадолго до новогодних праздников ведущий менеджер крупной компании приехал в командировку в Минск. Заселился в гостиницу в центре. Вечером поужинал со знакомой, а после один отдыхал в увеселительных заведениях.

Под утро иностранец вышел из бара на улице Интернациональной. Увидел впереди парня, который возвращался с корпоратива. Гость столицы стал приставать к нему с разговорами, а после схватил за шею. На замечание отреагировал агрессивно, начал провоцировать драку. В итоге бросил юношу на тротуар — тот сильно ударился. Продолжил избивать его руками и ногами.

Когда парень перестал подавать признаки жизни (он потерял сознание), иностранец скрылся. Скорую помощь и милицию вызвали прохожие. Все это попало на камеры видеонаблюдения.

С серьезными травмами потерпевшего госпитализировали. Согласно заключению эксперта, ему были причинены тяжкие телесные повреждения.

Иностранца задержали в аэропорту, в отношении него возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения (п. 7 ч. 2 ст. 147 УК). Мужчина под стражей и не признает вину — настаивает, что травмировал прохожего якобы по неосторожности.

Дело уже направлено в суд. Иностранцу грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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