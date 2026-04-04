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Иран сбил китайский Wing Loong II

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  • 4.04.2026, 22:11
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Иран сбил китайский Wing Loong II

Это означает, что в войну могла вступить еще одна страна.

Силы Корпуса стражей исламской революции заявили о сбивании ударного беспилотника китайского производства Wing Loong II. Видео инцидента, а также фото обломков появились в сети, вызвав новые вопросы относительно участников конфликта, пишет Defense Express.

Инцидент произошел в районе города Шираз, расположенного глубоко на территории страны. Это свидетельствует о том, что беспилотник выполнял не приграничную разведку, а действовал непосредственно над стратегическими объектами Ирана.

В частности, вблизи Шираза расположены важные объекты иранской ракетной программы, включая производство баллистических ракет и так называемый «ракетный город». По оценкам экспертов, дрон мог вести поиск или наведение на пусковые установки.

Фото: Tasnim News

Факт использования именно китайского Wing Loong II может свидетельствовать об участии в конфликте еще одной страны. Ни США, ни Израиль не имеют на вооружении таких беспилотников.

Среди потенциальных операторов этих дронов на Ближнем Востоке называют Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Аналитики отмечают, что Саудовская Аравия в настоящее время придерживается более сдержанной позиции и преимущественно обороняется от атак. Зато ОАЭ ранее заявляли о готовности нанести ответные удары после потерь в результате иранских атак, в частности радиолокационных систем и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

На этом фоне именно ОАЭ рассматривают как наиболее вероятного оператора сбитого беспилотника.

Wing Loong II считается китайским аналогом американского MQ-9 Reaper. Он способен нести до 430 кг управляемого вооружения, находиться в воздухе до 32 часов и выполнять как разведывательные, так и ударные миссии.

Инцидент может свидетельствовать о расширении географии конфликта и привлечении новых игроков, что повышает риск дальнейшей эскалации в регионе.

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