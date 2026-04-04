Иран сбил китайский Wing Loong II

Иран сбил китайский Wing Loong II12
- 4.04.2026, 22:11
- 44,494
Это означает, что в войну могла вступить еще одна страна.
Силы Корпуса стражей исламской революции заявили о сбивании ударного беспилотника китайского производства Wing Loong II. Видео инцидента, а также фото обломков появились в сети, вызвав новые вопросы относительно участников конфликта, пишет Defense Express.
Инцидент произошел в районе города Шираз, расположенного глубоко на территории страны. Это свидетельствует о том, что беспилотник выполнял не приграничную разведку, а действовал непосредственно над стратегическими объектами Ирана.
🚨🇮🇷🇺🇲🇦🇪🇸🇦A video has been released showing the Iranian military shooting down a Wing Loong II type drone used by the UAE/Saudi Arabia. pic.twitter.com/7DKTJtwQK5— Stromgram (@S5888Ali) April 3, 2026
В частности, вблизи Шираза расположены важные объекты иранской ракетной программы, включая производство баллистических ракет и так называемый «ракетный город». По оценкам экспертов, дрон мог вести поиск или наведение на пусковые установки.
Факт использования именно китайского Wing Loong II может свидетельствовать об участии в конфликте еще одной страны. Ни США, ни Израиль не имеют на вооружении таких беспилотников.
Среди потенциальных операторов этих дронов на Ближнем Востоке называют Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.
Аналитики отмечают, что Саудовская Аравия в настоящее время придерживается более сдержанной позиции и преимущественно обороняется от атак. Зато ОАЭ ранее заявляли о готовности нанести ответные удары после потерь в результате иранских атак, в частности радиолокационных систем и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.
На этом фоне именно ОАЭ рассматривают как наиболее вероятного оператора сбитого беспилотника.
Wing Loong II считается китайским аналогом американского MQ-9 Reaper. Он способен нести до 430 кг управляемого вооружения, находиться в воздухе до 32 часов и выполнять как разведывательные, так и ударные миссии.
Инцидент может свидетельствовать о расширении географии конфликта и привлечении новых игроков, что повышает риск дальнейшей эскалации в регионе.