Иран сбил китайский Wing Loong II 12 4.04.2026, 22:11

44,494

Это означает, что в войну могла вступить еще одна страна.

Силы Корпуса стражей исламской революции заявили о сбивании ударного беспилотника китайского производства Wing Loong II. Видео инцидента, а также фото обломков появились в сети, вызвав новые вопросы относительно участников конфликта, пишет Defense Express.

Инцидент произошел в районе города Шираз, расположенного глубоко на территории страны. Это свидетельствует о том, что беспилотник выполнял не приграничную разведку, а действовал непосредственно над стратегическими объектами Ирана.

🚨🇮🇷🇺🇲🇦🇪🇸🇦A video has been released showing the Iranian military shooting down a Wing Loong II type drone used by the UAE/Saudi Arabia. pic.twitter.com/7DKTJtwQK5 — Stromgram (@S5888Ali) April 3, 2026

В частности, вблизи Шираза расположены важные объекты иранской ракетной программы, включая производство баллистических ракет и так называемый «ракетный город». По оценкам экспертов, дрон мог вести поиск или наведение на пусковые установки.

Фото: Tasnim News

Факт использования именно китайского Wing Loong II может свидетельствовать об участии в конфликте еще одной страны. Ни США, ни Израиль не имеют на вооружении таких беспилотников.

Среди потенциальных операторов этих дронов на Ближнем Востоке называют Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Аналитики отмечают, что Саудовская Аравия в настоящее время придерживается более сдержанной позиции и преимущественно обороняется от атак. Зато ОАЭ ранее заявляли о готовности нанести ответные удары после потерь в результате иранских атак, в частности радиолокационных систем и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

На этом фоне именно ОАЭ рассматривают как наиболее вероятного оператора сбитого беспилотника.

Wing Loong II считается китайским аналогом американского MQ-9 Reaper. Он способен нести до 430 кг управляемого вооружения, находиться в воздухе до 32 часов и выполнять как разведывательные, так и ударные миссии.

Инцидент может свидетельствовать о расширении географии конфликта и привлечении новых игроков, что повышает риск дальнейшей эскалации в регионе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com