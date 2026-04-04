Как контролировать уровень холестерина: новые рекомендации от кардиологов 2 4.04.2026, 12:25

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Ведущие американские врачи обновили набор методов.

Впервые за 9 лет американские кардиологи обновили рекомендации, чтобы помочь людям с высоким уровнем холестерина снизить его показатели.

Обновленная информация включает рекомендации: по выявлению высокого уровня холестерина в раннем возрасте, по изменениях образа жизни, которые могут снизить уровень холестерина, и улучшенные методы расчета риска будущих инфарктов и инсультов, пишет Sciencealert.

«Переход к стратегиям профилактики в раннем возрасте существенно изменит траекторию развития сердечно-сосудистых заболеваний и приведет к улучшению состояния здоровья людей через десятилетия», - прокомментировал кардиолог Сет Мартин.

Новые рекомендации включают советы по раннему скринингу для лиц с семейным анамнезом сердечно-сосудистых заболеваний или высоким уровнем холестерина.

Также предлагаются более персонализированные оценки риска для отдельных пациентов и более раннее начало приема лекарств в определенных случаях.

Новые рекомендации по оценке риска сердечно-сосудистых заболеваний

В новые рекомендации включены обновленные способы расчета риска сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, врачам рекомендовали перейти на использование шкал PREVENT.

Кроме того, в рекомендациях обновлены пороговые значения уровня холестерина, на которые могут ссылаться врачи при оценке пациентов.

Основные рекомендации по снижению сердечных заболеваний

Что касается основных рекомендаций по снижению высокого уровня холестерина, они остаются прежними: придерживайтесь здорового питания, регулярно занимайтесь спортом, поддерживайте здоровый вес, следите за тем, чтобы вы высыпались, и не курите.

Кардиолог Роджер Блюменталь отметил, что снижение уровня «плохого» холестерина необходимо для снижения риска инфарктов, инсультов и застойной сердечной недостаточности.

Кардиологи отметили, что на самом деле у многих людей повышен уровень «плохого» холестерина, что значительно увеличивает риск атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний - ведущей причины смертности во всем мире.

Хорошая новость заключается в том, что около 80% сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить и эти новые рекомендации должны помочь в этом.

«Внедрение этих важных новых рекомендаций врачами будет иметь решающее значение для снижения бремени сердечно-сосудистых заболеваний», - подытожили кардиологи.

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