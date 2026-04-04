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Блокировка VPN в России вызвала массовый сбой в платежной системе

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  • 4.04.2026, 12:34
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Блокировка VPN в России вызвала массовый сбой в платежной системе

Последствия этого ощутили десятки миллионов россиян.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что попытки российских властей блокировать VPN вызвали масштабный сбой в платежной системе РФ.

Об этом сообщает Reuters.

Дуров отметил, что попытки блокировки не дали ожидаемого для власти результата, зато привели к масштабному сбою.

«Их попытки блокировки просто вызвали масштабный сбой в банковской системе»,- подчеркнул он.

Проблемы с платежной системой вызвали хаос для части покупателей. В частности, московское метро временно пропускало людей через турникеты без оплаты, а один из региональных зоопарков просил посетителей рассчитываться наличными.

В своем заявлении основатель Telegram также поздравил россиян с возвращением к «цифровому сопротивлению».

«Добро пожаловать обратно в Цифровое сопротивление, мои российские братья и сестры. Вся нация сейчас мобилизована, чтобы обойти эти абсурдные ограничения», - подытожил он.

Напомним, российские власти готовятся ограничить работу Telegram на территории РФ. На этом фоне в стране усиливают контроль над цифровым пространством и одновременно продвигают так называемый «национальный мессенджер» MAX как альтернативу привычным сервисам.

Впрочем, даже внутри самой российской системы к нему относятся без доверия. Среди причин называют опасения тотальной слежки со стороны ФСБ, из-за чего новый сервис воспринимают скорее как инструмент контроля, а не безопасный способ коммуникации.

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