Силы обороны Украины ударили по базам «Шахедов» в РФ

Силы обороны Украины ударили по базам «Шахедов» в РФ3
- 4.04.2026, 12:52
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Командующий беспилотных систем ВСУ раскрыл детали атаки.
Силы беспилотных систем ВСУ вместе с другими подразделениями Сил обороны нанесли удары по двум пунктам предполетной подготовки дронов-камикадзе на территории России — вблизи Навли и на аэродроме «Халино». Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди.
«Совместно с другими подразделениями глубинного поражения СОУ в ночь на 4 апреля были уничтожены два хаба и пункты предполетной подготовки БПЛА Shahed в Навле (Брянская область РФ) и на аэродроме Халино (Курская область РФ)», — отметил он.
Также он сообщил о поражении ряда других целей, в частности радиолокационной станции комплекса С-400 в Феодосии, зенитного ракетного комплекса «Тор», а также ряда военных объектов, среди которых командные пункты, склады и логистические центры.
В частности, подразделения 9-го батальона «Кайрос» в составе 414-й бригады уничтожили многофункциональную РЛС комплекса С-400 «Триумф», которая способна обнаруживать цели на расстоянии до 600 км и сопровождать до 100 объектов одновременно, а также наводить до 72 ракет.
Другие подразделения СБС поразили ЗРК «Тор» в районе Зачатовки на временно оккупированной территории Донецкой области, зенитную установку ЗУ-23-2 в Луганской области, а также топливную цистерну вблизи Новосемейчино.
Среди других пораженных объектов — логистический хаб 5А в Новополтавке на временно оккупированной территории Запорожской области и логистический хаб 35А в Червоном Поле на оккупированной части Донецкой области.
Также под удары попали тыловые пункты дислокации подразделений 3А в Шульгинке и Беловодске на временно оккупированной территории Луганской области.
Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты и места скопления личного состава подразделений 36-й отдельной мотострелковой бригады, 143-го мотострелкового полка, 160-й отдельной мотострелковой бригады и 18-й мотострелковой дивизии. Удары зафиксированы в районах Голубицкого и Великой Новоселки в Донецкой области, Самилейловки в Запорожской области, а также в Беловодске и Шульгинке в Луганской области. Также поражены склады материально-технического обеспечения и горюче-смазочных материалов.