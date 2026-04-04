«Орион» с астронавтами прошел более половины пути к Луне 17 4.04.2026, 18:01

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NASA показало впечатляющие фото Земли.

Космический корабль «Орион», совершающий полет к Луне в рамках миссии «Артемида-2» (Artemis II) с четырьмя астронавтами на борту, преодолел уже более половины расстояния до спутника Земли. Как следует из данных агентства NASA, обновляющихся в режиме реального времени, утром в субботу, 4 апреля, «Орион» находился примерно в 206 тыс. км от Луны и 236 тыс. км от Земли, сообщает «Немецкая волна».

«Мы видим Луну прямо сейчас из стыковочного люка, это прекрасное зрелище», - транслировало слова астронавта Кристины Кох космическое агентство.

Фото: снимок Земли в высоком разрешении с борта Orion (NASA)

Фото: ночная сторона Земли, снятая с борта Orion во время миссии Artemis II (NASA)

Следующий важный этап миссии ожидается в ночь на 6 апреля, когда астронавты войдут в «лунную сферу влияния» - область, где гравитация Луны будет оказывать на космический корабль более сильное воздействие, чем земная.

Ранее NASA опубликовало фотографии Земли, снятые экипажем корабля «Орион».

Запуск космического корабля «Орион» в рамках лунной миссии «Артемида-2» состоялся 1 апреля в 18:35 по времени Восточного побережья США с мыса Канаверал во Флориде. Его экипажу предстоит за 10 дней совершить облет Луны и вернуться на Землю без посадки на лунную поверхность. Спутник Земли находится на расстоянии почти 400 000 километров от нашей планеты. Предыдущий полет на Луну состоялся более 50 лет назад, 7 декабря 1972 года, на космическом корабле «Аполлон-17».

"We can see the Moon out of the docking hatch right now. It's a beautiful sight."



Flight day 3 is in the books, and our @NASAArtemis II crew is now closer to the Moon than to Earth. Check out highlights from our lunar mission. What’s been your favorite moment so far? pic.twitter.com/mIF343JyX3 — NASA (@NASA) April 4, 2026

Три этапа миссии «Артемида»

Запуск «Ориона» стал вторым этапом в истории новой лунной программы США. В декабре 2022 года завершился первый этап программы («Артемида-1»): «Орион» в тестовом беспилотном режиме совершил полет к Луне, провел на ее орбите несколько недель и вернулся на Землю. В рамках третьего этапа программы - «Артемида-3» - на Луну должны высадиться люди.

В составе нынешнего экипажа «Ориона» - Рид Уайзман, Кристина Кох, Виктор Гловер и Джереми Хансен. Гловер стал первым афроамериканцем, а Кох - первой женщиной в составе лунной миссии.

NASA объявило о создании программы «Артемида» в 2019 году. Ее цель - возвращение США на Луну, которое предполагает регулярные пилотируемые миссии и создание перевалочной базы для полетов на Марс.

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