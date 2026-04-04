США подтвердили использование бомбардировщиков B-52 в воздушном пространстве Ирана 3 4.04.2026, 13:15

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Самолет остается ключевым элементом стратегической авиации Вашингтона.

Американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress впервые начали выполнять боевые задачи непосредственно над территорией Ирана. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

По его словам, ранее самолеты участвовали в операции «Эпическая ярость», но действовали на расстоянии, применяя дальнобойные боеприпасы. Это было связано с рисками со стороны иранской системы ПВО. Однако ситуация изменилась после того, как США и Израиль добились значительного превосходства в воздухе.

«Мы начали проводить первые миссии B-52 непосредственно над территорией Ирана», — отметил Кейн, подчеркнув, что это стало возможным благодаря ослаблению иранской противовоздушной обороны.

Теперь бомбардировщики могут наносить удары по более широкому спектру целей, включая мобильные объекты. Тем не менее, угроза для авиации сохраняется: недавно иранская ракета едва не сбила американский истребитель F/A-18, который удалось спасти благодаря действиям пилота.

B-52 остается ключевым элементом стратегической авиации США. Самолет, принятый на вооружение еще в 1955 году, способен нести до 31,5 тонны вооружения, включая как обычные, так и ядерные боеприпасы. Несмотря на возраст, эти бомбардировщики продолжают активно использоваться и проходят модернизацию, что позволит им оставаться в строю еще десятилетия.

Расширение их применения в текущем конфликте указывает на дальнейшую эскалацию и готовность США усиливать военное давление на Иран.

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